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南韓疫情稍降溫！「這原因」卻導致Omicron病例暴增　當局不敢大意

▲▼南韓新冠疫情有稍微降溫的趨勢，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情有稍微降溫的趨勢，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓政府陸續實施較高強度的防疫政策，新冠疫情有稍微降溫的跡象，單日通報的新增確診數也下降至5千多例，前一天更只通報3865例，不過重症患者數卻維持在1151人，持續刷新新疫情以來的紀錄，而受到海外入境影響，Omicron病毒感染人數暴增109人，對此南韓的黨政高層研擬維持較高強度的社交距離防疫，並針對各行業進行細部調整。

根據《韓聯社》，南韓今（29）日上午9時30分通報5409起新增病例，其中境內感染為5283例、境外移入為126例；重症患者飆增至1151人，再度創下疫情以來新高，與實施「與病毒共存」之前相比高出3、4倍；另外還新增36例死亡。目前南韓共累計62萬938例確診、5382例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增109例（境外69例、境內40例），目前共累計558例（境外移入252例、境內感染306例）。而南韓防疫當局也表示，將從明（30）日起開始投入使用國內新研發的PCR篩檢試劑，能在3至4小時篩檢出Omicron等5種新冠變異病毒株。

對此，南韓疾病管理廳長鄭銀敬也在評估疫情後表示，目前南韓疫情的確有稍微降溫的趨勢，不過眼下仍不是大意的時候。

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