南韓外長坦承：北京冬奧恐難已成為改善兩韓關係的契機！

▲南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓文在寅政府一直期盼，能夠藉由北京冬奧成為改善南北韓關係的契機、同時可望與美國、中國、北韓（朝鮮）等韓戰參戰國共同簽署《終戰宣言》，重啟兩韓對話。不過受到新冠疫情升溫影響，加上美國表態「外交杯葛」北京冬奧，使得南韓外交部長鄭義溶稍早坦承，如今恐怕難以透過北京冬奧來改善南北韓關係。

根據《韓聯社》，鄭義溶今（29）日上午在首爾市鐘路區的外交部大樓召開國內記者懇談會，當現場有人提問明年2月的北京冬奧是否有機會讓南韓、北韓、中國領導人共同坐下來參與會談時，鄭義溶便表示，「雖曾期望北京冬奧能成為改善兩韓關係的契機，但以現在的情況而言，我認為，這種期盼在實行上似乎變得更加困難。」

原先南韓政府計畫，若南韓、北韓同時派遣政府高層前往出席北京冬奧，則可讓兩韓再度展開對話，不過隨著變種病毒Omicron造成新冠疫情升溫，使得北韓派遣政府高層人士出席的機率變得更低；而自從美國決定拒絕派遣政府人士出席北京冬奧後，使得身為同盟的南韓大感壓力，對此鄭義溶則表示，目前南韓仍維持一貫的基本立場，不會考量外交抵制北京冬奧。

至於中國國家主席習近平是否邀請南韓總統文在寅前往出席北京冬奧，鄭義溶口風很緊，「現在這個階段，並沒有相關內容能與大家公開。至於選擇以什麼方式出席，目前（南韓）政府將考量各種方案後做出決定。」

分析指出，南韓政府可能會派遣代表團出席北京冬奧，只是出席官員的級數與方式還在商討中。

另外，鄭義溶也透露，韓美兩國對於簽署《終戰宣言》的重要性上具有相同共識，在文案上兩國其實也已達成協議。

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