大阪首例Omicron群聚感染！安養中心5人染疫　魔王變種煞不住

▲大阪安養中心爆出首例Omicron群聚感染。（圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪疫情再度升溫，日前率先爆出首例感染源不明的Omicron社區感染，如今再度爆出首例群聚感染。位於大阪的某安養中心出現5人感染Omicron變異株，目前該安養中心已經緊急停業，並且要求入住長者與工作人員在內的所有人都進行核酸檢測。

根據《ABC新聞》報導，大阪府某安養中心28日傳出有4人確診Omicron變異株，年紀約40多歲到80多歲之間，皆為輕症，且沒有海外旅遊史。該安養中心26日也傳出有5人確診，其中2名女性職員感染的正是Omicron變異株。

28日驗出的4例Omicron確診中，有3人與這2名先前就已經確診感染Omicron變異株的安養中心職員曾經有接觸，懷疑是群聚感染擴大。

截至目前為止，該安養中心一共出現5例Omicron確診案例，同時也是大阪府首例Omicron的群聚感染案例。據悉，目前該安養中心已經暫時停業，接下來也將針對所有入住長者與工作人員進行核酸檢測。

另一方面，大阪同樣也有一間學校光是在27日以前就出現5名學生確診，目前部分學生經過基因定序後確定感染Omicron。剩下的學生經過檢測已經排除是Delta變異株，但還無法排除不是感染Omicron。受此影響，該校500名師生隨即接受核酸檢測，所幸結果皆呈陰性。

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