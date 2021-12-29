狠母從23樓推下！日9歲男童入住2小時後　詭異陳屍旅館大門

▲男童遭母親從23樓高的逃生梯推下，當場死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本東京都新宿一間旅館29日上午被巡邏員警發現，有一名疑似就讀小學的男童倒臥在大門前，明顯死亡。男童的母親則是在該旅館的23樓被發現，目前警方已經開始針對男童母親問話，試圖釐清案發經過 。除了死亡男童外，當天該名母親還帶著另一個孩子一同入住。

根據《讀賣新聞》、《日本放送協會》報導，新宿區歌舞伎町一名警察29日上午7時5分在巡邏時，突然在一間旅館大門前的步道發現一名男童倒臥在地。不幸的是，男童被發現時已經明顯死亡，根據現場情況判斷，男童疑似是從高樓落下。

根據警方調查，死亡男童年僅9歲，他40多歲的母親29日當天凌晨5時半左右，帶著死者與7歲的妹妹一起入住旅館，怎知才過了不到2個小時，男童就被發現陳屍於1樓大門。巡邏員警先是發現男童屍體，最後在旅館23樓外部的逃生梯看到人影，隨即追了上去，並在23樓走道發現死者母親與7歲女童，並隨即將她帶離問話。

死者母親也坦承，原本打算要帶著孩子3人一起同歸於盡的，但最後只有兒子跌落逃生梯。據悉，當時她特意讓兒子坐在逃生梯的欄杆上。警方隨後也在23樓逃生梯發現男童遺留的鞋子。

警方接下來將會持續深入調查以釐清事故經過，同時也依殺人嫌疑申請男童母親的逮捕令。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》