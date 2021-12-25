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父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

▲集集公共托育家園完工，造福0至2歲嬰幼兒和家長 。（圖／南投縣政府提供）

▲集集公共托育家園完工，造福0至2歲嬰幼兒和家長（下同） 。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮公共托育家園修繕工程在日前完工，南投縣長林明溱表示，該單位可收托12位0至2歲嬰幼兒，讓年輕爸媽不用再為幼子操心、可以安心工作、為家庭和事業打拚，未來縣府會持續尋找合適空間，打造鄉鎮托育家園，讓兒少托育服務更完善普及。

林明溱16日前往視察工程品質，對於環境寬敞明亮、設備完善表達肯定；剛當爸爸不久的集集鎮長陳紀衡也表示，縣府利用閒置的集集里活動中心打造嶄新公共托育家園，讓集集年輕人免受托育問題困擾，鄉親都很開心，自己的孩子也才剛出生，也是受惠對象，感謝縣長重視年輕人托育問題。

▲集集公共托育家園完工，造福0至2歲嬰幼兒和家長 。（圖／南投縣政府提供）

▲集集公共托育家園完工，造福0至2歲嬰幼兒和家長 。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處表示，據主計總處資料顯示，集集鎮108年嬰幼兒出生人口數為116人，僅排名全縣第13，為鼓勵生育、提供年輕家庭托育服務，縣府爭取前瞻建設經費，修繕閒置空間、活化為社區公共托育家園。

該單位為一樓式平面結構，設有活動區、盥洗室、清潔區、備餐區、用餐區及辦公保健室，將收托12位0至2歲嬰幼兒，由4名保母照顧12位嬰幼兒，師生比1:3的服務能量採師生比1比3，介於居家式保母與機構式托嬰中心間，讓家長多一種平價、高品質托育環境的服務選擇。

林明溱說，縣府近年來積極尋覓各鄉鎮適當的閒置空間，建置托育中心或家園，目前已斥資5000多萬在南投市興建托育中心，並將集集里活動中心修繕改造成寬敞明亮、設備完善的托育家園，未來目標是一鄉鎮一個托育中心（家園）。
 

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