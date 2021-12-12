國小女兒「反著吃餐盒」爸爸也驚訝！一句話點醒萬人：上了一課

▲國小女兒「反著吃餐盒」竟有3個優點，讓父親不禁直呼「原來這才是正確吃法」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

孩子雖是在學習成長的階段，卻也往往不受框架束縛，有時反而替大人上了一課。一位爸爸發現，國小4年級的女兒每次都是反著使用餐盒，將盒蓋朝向自己，讓他不禁疑惑問道「幹嘛這樣吃東西？」沒想到女兒一句話，讓他驚覺「原來這才是正確的吃法！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見，他國小4年級的女兒用筷子夾住炒麵，一邊把麵條送入口中大快朵頤，一邊把盒蓋當盤子使用，

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，很久以前就發現女兒是這樣擺餐盒，但最近一次才好奇詢問原因，結果女兒回答「這樣才不會掉得到處都是」，讓他當場恍然大悟「吃過這麼多的餐盒，原來這才是正確的吃法！」

貼文一出，短短6小時就吸引近2萬人按讚、1600多則留言。許多網友紛紛驚呼「好聰明！跳脫框架」、「這樣醬汁也不會噴到衣服」、「我吃這麼多吃這麼胖，居然被小妹妹上了一課」、「發明餐盒的人估計都沒想到」、「謝謝妹妹讓所有大人長知識」、「活這麼多年，感覺今天跳出了什麼小框框」、「白白吃了20年的便當，原來都吃錯方法了」、「這個思維邏輯我可能這輩子都不會想到！」

還有人大讚孩子，「生活智慧王」、「前途無量」、「天才兒童」、「從小就看出來潛力無限」、「足以獲得諾貝兒生活獎」、「長大絕對是人才」、「蓋子上的醬汁都會弄髒頭髮和額頭，用這招就不會，這孩子真的懂吃耶」、「這孩子一定要傾家蕩產全力栽培，以後一定不得了！」掀起熱議。

▼小女孩跳脫框架，讓許多大人讚嘆「上了一課」。（圖／爆廢公社）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘