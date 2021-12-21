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重視嬰幼兒呼吸品質　台南市公托場域納入室內空品管理

▲台南市環保局於安南區慈雲公托家園舉行「台南好空氣、孩童有活力」活動，市長黃偉哲、環保署空噪處處長蔡孟裕等親自出席並為其張貼「室內空品優良級自主管理標章」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局於安南區慈雲公托家園舉行「台南好空氣、孩童有活力」活動，市長黃偉哲、環保署空噪處處長蔡孟裕等親自出席並為其張貼「室內空品優良級自主管理標章」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市率全國之先將公共托育場所納入室內空氣品質管理，全市公托家園皆已設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備，全力配合環保署推動室內空氣品質自主標章措施。

台南市環保局12月21日於安南區慈雲公托家園舉行「台南好空氣、孩童有活力」活動，市長黃偉哲、環保署空噪處處長蔡孟裕等親自出席並為其張貼「室內空品優良級自主管理標章」，市議員王錦德亦到場關心。

全市現有8家公托，經巡檢都符合優良級，其中安南慈雲、關廟香洋、柳營柳中、麻豆大山、東區仁和等5家通過專業檢測已取得優良級標章。官田隆田、新市三里、安平區安平等3家，近期將接受測，預料會順利通過，亦可取得優良級標章。

環保署蔡孟裕處長指出，環保署2021年7月推動室內空氣品質標章制度，統計至11月底全國910家公私場所取得標章，其中優良級標章178家，台南就佔有21家，針對敏感族群的托嬰中心全國10家取得優良級標章，台南市就佔有5家。台南市政府結合跨局處，針對幼童等敏感族群之保護，領先全國推動「公托家園室內空氣品質管理，前瞻性的眼光與作法值得肯定。

▲台南市環保局於安南區慈雲公托家園舉行「台南好空氣、孩童有活力」活動，市長黃偉哲、環保署空噪處處長蔡孟裕等親自出席並為其張貼「室內空品優良級自主管理標章」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，室外空品不佳時，都會減少外出，一定要把關室內空氣品質，嬰幼兒呼吸系統較為敏感，更要特別注意其所在的室內空品，特別指示環保局要將公托家園導入「室內空氣品質管理制度」，全市8家公托家園已裝設室內空品連續監測設備，社會局今年底將新設3家公托家園，2022再增設3家，6處公共托育家園環保局也會逐步協助裝設連續監測設備。

▲台南市環保局於安南區慈雲公托家園舉行「台南好空氣、孩童有活力」活動，市長黃偉哲、環保署空噪處處長蔡孟裕等親自出席並為其張貼「室內空品優良級自主管理標章」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，8家公托家園設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備後，環保局去巡檢發現其室內空品明顯提升，發現數值略高隨即因應，包括開窗10分鐘促進空氣流通，室內二氧化碳的數值即會明顯下降。灰塵、走動或奔跑都會使室內PM2.5值增多，開啟空氣清新機或加強拖地都有明顯效果。

重視公托家園的室內空品外，環保局自2020年起每年安排稽查人員，前往民間幼兒園、托嬰中心等，以直讀儀巡檢室內二氧化碳、PM10以及甲醛等並提供相關的輔導與改善建議，也一再鼓勵場所進行室內空品自主管理、裝設連續監測設備、爭取室內空品自主管理標章，既提升形象也讓家長更安心。

▲台南市環保局於安南區慈雲公托家園舉行「台南好空氣、孩童有活力」活動，市長黃偉哲、環保署空噪處處長蔡孟裕等親自出席並為其張貼「室內空品優良級自主管理標章」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保署2011年11月23日公布「室內空氣品質管理辦法」，7月2日再推動室內空氣品質自主管理標章制度，室內空品自主管理標章分為優良、良好兩級，優良級標章嚴格規範室內環境之二氧化碳、甲醛濃度，細菌菌落數及PM10平均值。

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