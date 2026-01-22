台東縣府召開115年首場食安會報　跨局處守護縣民飲食安全

▲台東縣政府召開115年首場食品安全會報，跨局處聯手守護縣民飲食安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府日前召開115年第1次食品安全會報，由秘書長盧協昌主持，邀集相關局處檢視114年度食品安全執行成果，並規劃新年度食安重點工作。盧秘書長肯定各單位均達成既定目標，並感謝教育處與財經處在校園食安與夜市管理上的努力。

會中，衛生局與農業處報告食品與農產品管理成果。114年新增698家食品業者登錄，抽驗1,486件產品，不合格率僅1.82%，均已依法處理；另針對日本進口食品進行放射性檢測，36件全數合格。農業處則完成267件農藥殘留檢驗，並加強有機及標章農產品查核，確保品質安全。

環保局與教育處分別說明飲用水與校園食安把關成果。114年回收廢食用油逾410公噸，自來水抽驗合格率達99.44%；縣內108所學校完成餐飲衛生抽查，午餐肉品萊克多巴胺快篩全數合格，學生飲用水採驗合格率逾99%。

財經處及警察局也分享夜市食品攤商納管與稽查成效，目前已完成7處夜市納管，警方並持續配合食安稽查與行政支援。盧秘書長表示，未來將持續加強未納管夜市宣導，確保縣民「食得安心、吃得健康」。