4歲表妹「笑著走出廚房」她嚇壞　長輩震驚：才離開10分鐘

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

屏東3歲男童遭比特犬咬死意外，其母親飽受輿論抨擊，針對看顧幼兒的話題也不斷發酵。一名網友透露，在她國中時，家中長輩才離開短短10分鐘，4歲小表妹就從廚房拿菜刀把玩，嚇得她趕緊想辦法，讓對方交出刀來，也不禁後怕直呼，「我跟表妹到現在活得好好的，算是謝天謝地吧！」

網友在Dcard提到，「最近那隻比特犬的事件鬧得很兇，留言區多精彩就不說了，但看到幾個人很理直氣壯地認為，父母本來就無法24小時顧小孩，以前都隨便養隨便大，是現在危險太多了。他們的意思應該是危險要自行清除，父母忙碌情有可原不能罵，好吧...在我看來完全倖存者偏差，讓我來說說，沒人看的小孩能做出什麼。」

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在原po國中時的某一天，家中大人都出門了，但沒人告訴她，正當她電視看得正起勁之際，4歲表妹手拿菜刀，從廚房緩緩走出來，「我真的嚇爛，支支吾吾地請她把刀給我，她不願意...大力揮一下，我趕快找所有她喜歡的糖果玩具貢獻，她才把刀交出來，為什麼要一個國中生面對這個？嗚嗚我太難了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖Pexels）

等長輩返家後她如實以告，而大人們為此相當驚訝，除了覺得有她在家外，更直呼「不是才離開10分鐘嗎？」對此，她表示，根本不知道表妹沒人顧，也忍不住怒吼「不要再自以為了！總之，我跟表妹到現在活得好好的，算是謝天謝地吧！」

對此，網友們紛紛回應，「拿刀緩緩走出來根本媲美邪靈附身」、「菜刀被幼幼兒拿到真的爆可怕的，有些還不理你勒，要玩就是要玩」、「我大表弟也這麼做過，大概3歲，我表姐抱著小表弟在房間，他拿菜刀丟向他們」、「小孩真的很可怕啊」、「2-3歲的屁孩是很原始的生物，真的要看顧好」。