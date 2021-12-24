孩子才小五！家長就幫「選好私立國中」他驚：怎變那麼熱門　

▲原PO問卦「為什麼私立國中變那麼熱門？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在是私立學校比較夯？有網友在PTT的Gossiping板上表示，他以前對私立國中的印象都不太好，但這幾年發現，很多國小五、六級小朋友的家長，已經在討論私立國中怎麼入學，還揪團讓孩子去補習，讓他超納悶，不禁問卦「為什麼私立國中變那麼熱門？」

這位網友文中表示，以前他對私立國中的印象，就是學生不太喜歡讀書、學校也比較封閉，「但是這幾年發現很多家長，在小朋友小五小六的時候，一直在討論私立國中怎麼入學，甚至揪團去補習的。」

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這樣的情況讓他驚呆，「到底私立國中為什麼變那麼熱門？明明公校環境好一點吧？」貼文一出，有人也超有感，「台北台中一堆私校，很熱門一堆人排隊註冊」、「私立還有入學考哩」、「台北市國中很多都蠻好的吧？」

就有網友指出，「這幾年念公立國高中感覺學不到東西」、「私立國中管很嚴啊！教的進度也快」、「進度是比一般國中快一點，國二就教完國三課程了」、「讀公立補習，不如去讀私立」、「公立不能分班，全混在一起，要是這區8+9多，就是大家一起爛。」不過，也有人認為，「公私校各地差那麼多，這樣討論有啥意義？」