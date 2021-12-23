幼兒園慶生！壽星家長送「全班同學1人1份禮」　年輕媽崩潰了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前哀怨表示，兒子今年上幼兒園，翻開該校臉書的照片發現，過往都有慶生紀錄，而且壽星還要反過來送班上同學每人一份禮物，讓她光想就頭痛。對此，不少家長留言給建議，但也有人無奈直言，「小朋友真的會比較！」

這名母親在Dcard提到，原生家庭沒有過生日的習慣，自己讀幼兒園時，學校則會發給壽星一塊海綿蛋糕；沒想到，現在越來越浮誇，慶生會有蛋糕、有禮物，而且還是全班都有。

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原po表示，兒子今年剛讀幼兒園，看到學校臉書都有記錄誰過生日，還有好多禮物和蛋糕，她就倍感壓力，「平常要忙的事情很多，要上班還要弄兩隻小的，真的沒什麼精力跟心情準備那些東西，也不知道要買什麼比較適合。」

最讓她無奈的是，壽星家長要幫班上同學每人準備一份禮物，「我不知道是不是每間學校都這樣，我大嫂的女兒就是她要準備禮物給同學，雖然一個班同學沒幾個，可是想想就覺得很麻煩」、「也不知道是不是所有人都會這樣準備，又覺得沒準備好像哪裡怪怪的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，不少家長回應，「以後我女兒上幼兒園遇到生日，我一定會給她請假，帶她出去玩一整天」、「要我就不會，覺得賺的都是辛苦錢，我可能一開始就會跟老師說，我家小孩不收別人禮物也不會送」、「我前幾天也遇到這個問題，兒子帶幼兒園同學送的零食跟小禮物回來，然後他就問我，那他生日要準備什麼禮物？我說不用準備啊！他說那只有蛋糕嗎？我說生日就是要收禮物啊，為什麼還要送別人禮物，他說可是別人也有送......」、「我小孩小班時有準備蛋糕大家一起分著吃，中班時剛好三級警戒在家上課解救了我，大班還不知道」。

但也有人直言，「難免有比較心態，現在小孩一定會比上次誰的媽媽送什麼，我的爸媽送什麼」、「很多小孩生日就是家長在比財力，跟萬聖節一樣，我覺得應該要看校園風氣，有的學校怕小孩心裡會互相比較，怕受傷，會禁止辦生日會或分享小禮物，頂多準備蛋糕唱歌這樣而已，如果真的想準備的話，之前有看過發爆米花或棉花糖，媽咪真的辛苦了」。