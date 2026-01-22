打造從土地到餐桌的學習場域　台南市安慶國小「小蔥房」食農教室揭牌

▲台南市安慶國小食農教育教室「小蔥房」22日揭牌啟用，打造從土地到餐桌的學習場域。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化校園食農教育推動、落實《食農教育法》精神，臺南市政府教育局首度辦理「建置食農教育教室徵選計畫」，引導學校結合在地特色，打造具實作與生活連結的食農學習場域。安慶國小脫穎而出，獲得80萬元建置補助，22日舉辦食農教育教室「小蔥房」揭牌儀式，宣告全新整建的食農教育空間正式啟用。

揭牌活動由學生擔任小小導覽員，帶領來賓走訪校園內各式農產品種植地景，進行作物採摘體驗，並透過食農主題短劇生動呈現學習成果；現場也安排紅蔥油飯、蔥油餅及現磨豆漿等料理體驗，讓師生與來賓在實作中，親身感受「從產地到餐桌」的食農教育精神。

教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲出席表示，臺南擁有全臺最完整且多元的農漁畜產業基礎，農產與飲食早已融入市民生活。市府長期以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心推動食農教育，透過校園扎根，讓孩子在生活中學習認識家鄉、尊重土地，建立正確的飲食與環境觀念。

市長黃偉哲指出，臺南兼具深厚文化底蘊與得天獨厚的地理環境，一年四季皆有豐富農漁特產，這些都是最珍貴、最貼近生活的學習教材。透過食農教育的推動，不只是教孩子怎麼吃，更是教孩子如何與土地共好、與環境共存。

教育局長鄭新輝進一步表示，食農教育是教育發展的重要方向，市府鼓勵學校善用在地資源，發展具特色的食農課程，融入學生生活經驗，從小培養健康飲食習慣與愛護鄉土的情感。此次參與安慶國小「小蔥房」啟用活動，看見校園巧妙運用空間打造可食地景，以及孩子們落落大方的導覽表現，令人感動也值得肯定。

安慶國小校長羅智韋表示，「小蔥房」食農教育教室是學校多年推動食農教育的具體成果。教室全面翻新，設置不鏽鋼洗臺、人造石料理臺、IH調理爐、多功能烤箱與電鍋及全新餐具，提供師生更安全、優質的實作環境。未來學校將持續推動溯源菜單、營造可食地景與校園廊道，讓孩子在種植、採收、料理與分享的歷程中，學會知食、惜食，建構從土地到餐桌的完整學習橋梁。

活動中負責解說可食地景的蔡同學站上導覽現場侃侃而談、毫不怯場。他分享，為了這次導覽，每天至少練習20分鐘，持續一整個禮拜，希望把內容說清楚、說完整，這次的經驗讓他很有成就感，也學到許多食農相關知識。

教育局表示，安慶國小「小蔥房」食農教育教室的啟用，不僅是校園硬體空間的升級，更象徵食農教育在校園中持續深化與扎根。透過完善教學空間與系統化課程設計，臺南市將持續引導孩子從生活中學習，培養尊重土地、珍惜食物、關懷環境的核心素養，讓食農教育成為陪伴孩子成長的重要力量。