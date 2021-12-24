南投偏遠山區整地遭虎頭蜂螫　警消火速接駁送醫保農友命

▲農民野外整地遭虎頭蜂螫咬，仁愛警方及時接駁保命（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

吳姓農民日前於仁愛鄉山區整理農地，不幸遭虎頭蜂螫咬，勉強走到當地民眾住處求助後出現癱軟、畏寒和嘔吐，民眾急忙前往派出所報案；警方隨即報請救護車前往，並趕抵現場先以巡邏車將吳男護送下山，花40餘分鐘與救護車順利接駁，再將吳男送往醫院急救、總算保住一命。

仁愛警分局指出，19日下午3時35分左右，一名徐姓民眾慌張跑到望洋派出所報案，指有人遭蜂螫咬後身體不適，在其力行村大洋巷19號住處喘息，請求警方派員前往協助；副所長賴志強立即指派警員徐鴻興、蘭劍力前往處理。

警方到達徐宅後，發現49歲的吳姓男子精神委靡、身體虛弱地躺在沙發上呻吟，經詢問後得知，他約下午3時在力行村1號農路山頂旁整理農地，莫名被虎頭蜂螫咬腰背部，因為被螫處疼痛難耐，急忙跑下山到向徐男求救，隨即有身體畏寒、發抖且有嘔吐情形；徐男見狀一時慌張，竟忘了先打電話向119報案，直接跳上機車加速前往派出所報警。

警方連忙電請119救護車迅速前來救護，並考量仁愛消防分隊距徐宅須耗時1個多小時車程，經吳男同意並報告分局勤務指揮中心後，使用巡邏車搭載吳男，沿路開啟蜂鳴器、警示燈，循投89線往霧社方向行駛，下午4時22分與救護車順利在投89線51公里處完成接駁，再由救護車搭載吳男送往霧社急診中心，後轉往埔里榮民醫院診治，以最短時間保住寶貴生命。

仁愛警分局長莊順智提醒，戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋以防蜂螫，遇蜂群時切勿挑釁，萬一不幸被螫咬可能會因過敏引發休克，務必儘速求救。



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