全台2／3的人都吃過他種的菜！農業金庫殘酷揭100位青農創業難題

▲農業金庫首次發布《蛻變百農 卓越農金》新書。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

農業金庫今（22日）發布《蛻變百農 卓越農金》新書，這本書從目前13057位貸款青年農民中，挑選100位成功創業故事，其中，桃園八德青農邱冠鈞到場分享，原是上班族，結果現在全台有2/3的人都吃過他種的菜。一樣來自桃園的大溪徐韋婷沒農業背景，起初為陪生病父親決心投入種有機黑木耳，過程憑著不服輸意志，養出自己一片天。

農業金庫指出，這本書包括稻米、蔬菜、蕈菇、水果、花卉、雜糧特作、水產、畜牧八大章節，228頁，書裡的青農把農業做出新意，由農業金庫同仁記下故事，內容由從農動機開始，分享技術取得與行銷管理訣竅、照顧小農擴大規模、開創品牌、申請有機、產銷履歷等安全產品驗證、建立跨境連結，最可貴的是公開克服挑戰的經驗、實踐社會責任。

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邱冠鈞10年前體恤爸爸年紀大，返鄉參加父親溫室蔬菜種植，多年來經歷各種嘗試，將新品種提供給餐廳研發新菜色，知名度慢慢打開，後來王品旗下餐廳、鼎泰豐和連鎖超商等，都成為他的合作夥伴。他表示，一路至今，所學不靠時間傳承，而是要用機械，從日本引進採收機，解決部分種植問題。

▲吳明敏說，吳明敏表示，2016年以來，逐步放寬青壯年農民從農貸款的授信條件，並降低利息。

徐韋婷25歲從行銷投入農業，只為了讓可能再也陪不久的爸爸吃到營養健康食物，她提到，女生做這行好不容易，但初衷不變，學著爸爸傳授給她的栽培技術，即便一開始損失3、40萬元，仍堅持下去，不僅養出優質有機黑木耳，更曾獲百大青農。

農業金庫董事長吳明敏說，既有農業看天吃飯，是高風險產業，多數父母親不希望二代從農或接班，但年輕人出於對家中長輩的孝心、對大自然的嚮往、對故鄉土地的情感，或在城市工作到身體出問題之後，開始思考投入農業，有些人沒有銀行往來經驗，事業剛起步，沒有財報、提不出擔保品，也不知道跟誰請教。

吳明敏表示，因此2016年以來，逐步放寬青壯年農民從農貸款的授信條件，降低利息、提高和增加貸款和免息額度、延長貸款和免息年限、提高申貸年齡、提供更便利的貸款諮詢輔導，在農業金融體系幫助下，農民結合新科技、新思維打造新型態農業，有產業精緻化的效果，不少青年農民的收入比科技業高階經理人好。

農業金庫指出，《蛻變百農 卓越農金》一書內容也有數位版，若民眾想閱讀可以線上免費閱覽。