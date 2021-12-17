黃偉哲挺農民兼做公益　市府採購1300箱蓮霧及釋迦做公益

▲台南市長黃偉哲為協助農民過好年，在永華市政中心辦理「鳳梨釋迦、蓮霧行銷推廣暨公益」行銷推廣活動，並採購1300箱蓮霧及釋迦，回饋給轄內醫護人員及公益團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢高雄、屏東蓮霧及台東鳳梨釋迦產季，但因國際貿易情況改變導致外銷受阻，台南市長黃偉哲為協助農民過好年，17日在永華市政中心辦理「鳳梨釋迦、蓮霧行銷推廣暨公益」行銷推廣活動，採購高雄、屏東及台東共計1300箱的蓮霧及釋迦，並回饋給轄內醫護人員及公益團體。





台南市長黃偉哲表示，台南雖然非蓮霧及鳳梨釋迦主要產區，但同為農業重要產區，他明白疫情期間外銷不易，身為臺灣這塊土地的主人，不管是屏東或台東，大家都是台灣的一部份，大家同島一命責無旁貸，應相互扶持以實際行動支持台灣優質農產品。

黃偉哲指出，台南是農業大市，屏東及台東也是農業大縣，相信在很多產業上，大家可以互相合作，一起打國際盃、亞洲盃，共同開創新藍海。他希望能藉此拋磚引玉，並呼籲國人一起多多購買、「力挺」台灣水果。



衛生局長許以霖表示，防疫是一份沒有假期的工作，衛生局及醫療院所感控、檢驗人員於COVID-19疫情嚴峻、確診個案人數攀升時，及時防堵不明感染源，擴大高風險接觸對象篩檢、擴大隔離。此外，執行精準疫調、廣設接種站、執行醫院清零計畫、分艙分流、營運降載，全力防堵疫情擴散及維持醫療量能和防疫物資整備。在防疫人員的努力及市民的配合之下，至16日為止，台南市已長達172天無本土確診病例。





農業局長李建裕則指出，此次鳳梨釋迦及蓮霧外銷受阻，經聯繫台東地區農會、佳冬農會以及六龜農會後，市府共訂購1300箱農產品，透過產銷互助，希望降低釋迦及蓮霧果農受到的影響。同時這1300箱的果品，將餽贈給疫情期間站在台南防疫第一線的醫護人員，並透過社會局長期照顧管理中心，提供給台南市日間照顧中心和小規模多機能中心（共81家）以及40個失智社區服務據點。在互助互愛、熱心公益的同時，也支持高雄、屏東以及台東的農民，期盼大家一起為台灣農產品及公益活動盡一份心力。