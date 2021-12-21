台灣進口水果大增變「被進攻型農業」　陳吉仲：進口是消費者關心的

▲陳吉仲說，農委會政策是要照顧農民，所以會極力將農產品出口。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農業粉專「Lin Bay好油」日前提到，拉出本產跟進口的數量佔比，進口數量從11.4%成長到15.5%，也不枉台灣幾年來「被進攻型農業」的稱號。農委會主委陳吉仲今（21日）表示，農委會的政策就是照顧農民，當然會極力將農產品做出口。

Lin Bay好油說，自由貿易並不是萬靈丹，為什麼需要保護？因為就是太弱了才需要保護，保護不可能永遠存在，所以要在還有保護的時候產業轉型、產業提升，而不是因為保護就放著爛，爛到不靠保護自由開放就被消滅，所以不能開放。

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陳吉仲今出席「第二屆金牌農村競賽」頒獎典禮，會後被問台灣是「被進攻型農業」稱號回應，應確認這幾年農產品出口大幅度增加，尤其水果，每個品項如鳳梨、芒果和文旦柚等，每個出口農產品產地價格都維持很好，貿易不能看單方向，也要看出口部分。

陳吉仲說，這時要確認所有生產主要出口的農產品「收入是不是增加」，他舉鳳梨為例，今年賣了1.8萬公噸到日本，產地價超過22元，當然超過歷年水準，而芒果今年雖因受乾旱影響，果實變小，但產地價格也是維持很好水準，

日本、韓國芒果大幅度增加，更重要的是，今年輸中倚賴幅度從7、8成減少到5成以下。

最後陳吉仲強調，重點不是看進口，進口是消費者關心的，農民關心的為，產地價格有無因為出口而增加，農委會的政策就是照顧農民，當然會極力將農產品做出口。