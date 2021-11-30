黑心變造有機蔬菜貼紙賣國中　陳吉仲說重話：不會讓少數農民違規

▲陳姓農民變造有機蔬菜標章，剪下貼上手法粗糙遭營養師識破。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台南有農民曾使用舊式有機認證標章被停權，為繼續出貨，竟向大型量販店進口蔬菜，再將包裝上的「有機標章」貼紙剪下，貼在自行分裝蔬菜包上，出貨給台南某農會後，轉售給2所國中遭查獲，農委會主委陳吉仲今（30日）表示，不會讓少數農民違規。

警方表示，陳姓農民過去種植有機蔬菜供應給台南農會和學校，但1年多前蔬菜檢出農藥殘留遭停權一次，陳姓農民申請復權後卻使用舊式標章，因此遭停權。細心的學校營養師發現，蔬菜標籤常有破損，包裝也零零散散，外包裝上載的有機標章字號也與業者食登系統出貨資料不符，因此向上通報由檢警追查。

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▲▼陳吉仲強調，絕對不會讓少數農民違規。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳吉仲今出席110年坡地金育獎頒獎典禮，對此事表示，只要是少數農民在有機或產銷履歷沒有依照規定，絕對有相關辦法懲處，由於產銷履歷跟有機都是經過第三方驗證及認證，農民做了產銷履歷或有機，有機驗證團體如中興大學、財團法人等驗證後，還有第三方再去認證，機制非常完整， 但還是有少數的農民違規，會全力協助處理，不讓這些品項流到市場。