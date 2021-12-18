快訊／民進黨四個不同意完勝公投　林錫耀：寫下台灣民主關鍵一夜

記者林銘翰／台北報導

四大公投案18日投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決，不同意票都突破400萬張，且都多過於同意票。對此，民進黨秘書長林錫耀表示，公投不是政黨對決，而是攸關台灣未來的發展路線，「我們共同寫下台灣民主關鍵的一夜」。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者呂晏慈攝）



林錫耀18日晚間在中央黨部發表談話表示，今天是台灣第一次公民投票分開辦理，「我們共同寫下台灣民主關鍵的一夜」，他想感謝所有參與投票的民眾，也感謝所有選務人員的辛勞，讓今天的選務能夠順利地完成。

林錫耀強調，這次的公投並不是政黨對決，而是攸關台灣未來發展路線，是否能夠繼續向前的一次重要決定，而今天的結果也證明，人民可以在充分討論後，共同找出對國家最好的選擇。

林錫耀指出，他十分感謝民進黨所有的黨公職同志，包括縣市首長、立法委員、基層的公職，以及所有志工朋友、年輕的夥伴大家的共同努力，在街頭、在市場、在每一個角落，甚至透過網路積極地向民眾說明政策。

林錫耀也說，他要特別感謝所有站出來支持政府施政方向的台灣隊友們，其中包括很多百工百業的夥伴，大家的支持讓政府可以一起繼續推動台灣走向國際，強化台美關係、能源轉型和民主深化。

林錫耀表示，他也要感謝許多公民團體的朋友，給政府很多寶貴的建議，而且站上第一線，提供許多專業的資訊讓民眾充分地了解，也讓公投有更理性討論的空間。

林錫耀強調，民進黨作為執政黨，未來的挑戰還非常多，有許多要一起努力的地方，讓台灣更好，公投是直接民主的展現，這個過程會有競爭、彼此的質疑，「但公投過後我們還是要一起走下去，為台灣一起努力」。