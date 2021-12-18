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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投投票率僅41％　游盈隆：民進黨要注意民怨依然存在

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

1218公投以「四個不同意」落幕，但在各政黨大動作動員下，催出的投票率卻僅約41％。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這提醒民進黨政府在慶祝災難沒有降臨的時候，也要注意潛在廣大民意與民怨依然存在。

針對公投結果，游盈隆18日晚間在臉書表示，沒有一項通過對所有密切觀察這次公投的人來講，都是極大的意外，完全是預期之外的結果。他指出，造成這個意外的最直接且最主要的原因，是超低的選民投票率，大約四成左右，這和所有民調機構選前的調查結果有極大的落差。

造成如此低選民投票率的因素為何？游盈隆認為，可能牽涉相當複雜，其中包括制度的與非制度的因素，需做有系統的深入研析；比較簡單的解釋有二：第一，公投與大選分離的機械效應(Mechanical effect)，必然壓低投票率；第二、這是綠大於藍先決條件下的一場激烈政黨對決，而絕大多數中性選民選擇袖手旁觀所造成。

游盈隆說，誠如選前我們的調查所顯示，在三成七中性選民中，有三分之二在四項公投都站在同意方，如果可觀的中性選民出來投票，結果就會是如選前所預測那樣，同意方將大勝；此外，大量年輕選民沒有參與投票，則是另一個重要原因。

對於四項公投結果都沒通過，游盈隆表示，民進黨政府雖很幸運地避開了一場可怕的災難，不同意票多於同意票，但真正的原因卻是選民冷漠，投票率低落，這提醒民進黨政府在慶祝災難沒有降臨的時候，也要注意潛在廣大民意與民怨依然存在。

游盈隆最後還說，令人意外的四項公投結果的出現，證明民進黨前輩極力主張「公投必須綁大選」的傳統智慧是正確的、是對的。公投與大選分離，是架空直接民主，貶抑直接民主的地位與價值，絕非所謂的「民主深化」。

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