公投「不同意票」超過「同意票」　黃偉哲:：公投是人民意志的表現

▲台南市長黃偉哲表示，公民投票的珍貴，在於對事不對人的投票中，展現人民的意志。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

全國性公民投票18日舉行投票，共計重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4案，皆是「不同意票」高於「同意票」，且同意票未超過495萬門檻，台南市長黃偉哲表示，公民投票的珍貴，在於對事不對人的投票中，展現人民的意志，不管投票與不投票，投同意票或不同意票，都是人民意志的表達。

黃偉哲強調，他會持續守護民主的價值，也感謝民眾展現意志，表達他們的意願，黃偉哲說，希望台灣繼續向前行，呼籲全民一同珍視並守護台灣的自由民主與公民投票。

黃偉哲市長也在其臉書發文指出，18日公民投票的選務工作順利，而4個不同意票以63％的得票率，位居#全國第一，感謝台南親，台南再次守護台灣。黃偉哲表示，在此也向蔡英文總統、賴清德副總統以及蘇貞昌院長報告：「我們不負所託、達成使命」。

黃偉哲說，公民投票的珍貴，在於人民意志的展現，同意或不同意的結果沒有輸贏，因為我們共同的目標都是守護民主。過程中，我們尊重各種意見的表達，更感謝大家共同守護自由民主的台灣。

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