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分析／蔡英文逆轉秀「4公投完封」　粉碎障礙走向世界關鍵曝光

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨決戰公投，總統蔡英文致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

面對國民黨力推的四項公投落幕，在總統蔡英文下達動員令下，從近60天前全面落後的局勢成功逆轉，寫下「四項完封」的成績。事實上，四項公投攸關台灣未來經貿佈局、能源轉型，以及環境空汙議題，今天的結果確實讓產業、財經界，甚至多數環團鬆一口氣，蔡英文可說是成功粉碎台灣經貿、產業邁向世界的障礙。

由於公投本身是「對事」，而非「對人」的選舉，少了情感與激情層面，因此起初評估在投票率上，本來就會偏低；導致在藍綠陣營方面，就更仰賴基層動員的能量。

回顧選前這段時間，民進黨在台灣基進黨立委陳柏惟遭到罷免之後，蔡英文指示明確，定調這是「對事不對人」的一場公投，攸關執政品質，以及台灣未來發展，下達全黨動員令，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人都將士用命，賴清德完成106場說明會，蘇貞昌更也超過70場大型演說；基層黨公職也不遺餘力，接連舉辦大小場的說明會。

反觀藍營方面，國民黨從本來主張的四個同意，突然間轉為其中兩項是國民黨主推同意，但核四重啟與三接採尊重態度，被外界認為藍營態度舉旗不定；而藍營執政縣市也就核四、三接等議題不是不願表態，就是釋放曖昧態度。

綠營人士指出，國民黨中央態度反覆飄忽不定，縣市首長立場不一的困境下，基層勢必無力動員；而更為關鍵的是，由於三接藻礁、反萊豬等議題，攸關台灣對外經貿佈局、產業發展，因此在「經濟藍」方面陷入高度恐慌，甚至在最後一週紛紛出面表態「四個不同意」，這也是藍營動員不力的關鍵之一。

綠營人士指出，在這次全黨下鄉全力舉辦說明會的過程中，也有一項很重要的任務，就是把蔡英文執政下的成果，到第一線與國人報告，好比蘇貞昌在演說的過程中，從他上任成功抵禦「非洲豬瘟」、率領行政團隊守住疫情防線，建立口罩國家隊，同時也在國際急需口罩之際，拍板啟動口罩外交，成功在台灣急需疫苗時，國際友人紛紛對台灣伸出援手。

該人士說，更貼近台灣人民生活的，則是政府逐年加薪、育兒津貼、長照政策的落實，從小孩照顧到老年人；而經濟表現上，更是創下11年來新高，股市達1萬8000點，政績亮眼備受國人肯定。

至於被外界視為最難防守的「反萊豬」公投，綠營人士說，蔡英文自上任以來，就喊出台灣要走出去，要打國際盃以來，近年國際聲援、挺台的力道越來越強勁，這也讓國人認知到，台灣在國際經貿佈局至關重要。

事實上，倘若逐一分析四項公投對台灣未來局勢的影響，就可知道本次四項公投背後，確實與台灣經貿、產業發展、能源轉型等議題息息相關。首先，在「反萊豬」方面，排除台灣已經開放9年的萊牛，以及符合國際安全標準，對台灣經貿至關重要的，則是近年台美關係已寫下40多年最佳的紀錄，今年美國又宣布重啟TIFA，成為台美雙邊經貿對話的重要平台。

另外，由於CPTPP是具有高度標準自由貿易協定，因此本次「反萊豬」的公投，也被國際視為，台灣能否拿出決心克服困難，是否願意打開市場，並遵守國際規則的依據；站在台灣要拓展國際經貿佈局的立場，此一公投成為台灣是否要擺脫被孤立的重要佈局，攸關台灣半導體產業、電子產業，以及許多傳統出口產業，是否可以突破關稅、非關稅障礙。

在「三接藻礁」公投案，公投主文雖載明「保護藻礁」，不過其實從馬英九政府時代至今，蔡英文政府已經將開發面積減少9成，並推出「外推」方案，將對藻礁的危害降到最低；此外，由於公投提案方也未載明三接遷移，要遷移至何方？倘若是台北港，在新北市的居民也難以同意，且遷移過程對藻礁危害更大。

至於三接藻礁背後，攸關產業發展與能源轉型的關鍵在哪？事實上，台灣能源轉型的佈局，規劃由天然氣替代燃煤，倘若天然氣接收站沒有辦法順利完工，同時又要支撐台灣產業所需用電，好比「護國神山」台積電，必須仰賴中南部火力電廠，反而要多燒500萬噸煤，對於空污的危害更甚。

在選前一週，就有外媒揭露，台積電高層幹部表示，本次公投案，憂心未來供電穩定的議題；同時，台灣工具機、機械工業大老紛紛跳出來表達憂心，除了指向工業發展，也同步憂心反萊豬對台灣的危害。

重啟核四的公投上，除了座落在地震斷層帶上，從車諾比到福島核災，都見證了核災對於人民永久性的危害；綠營多次強調，核四機組老舊，供應商已解散，若要重啟得耗費鉅資與10年以上時間，更別提台灣內部也沒有縣市願意處理核廢料的問題；因此，對於綠營而言，重啟核四議題本身就是假議題，自始至終核四都「不可能」重啟。

最後，有關公投綁大選，從2018年公投綁大選的經驗，一邊投票一邊開票，長長排隊投票的人潮，讓民眾怨聲載道，這反而是剝奪許多想要投票民眾的權利；此外，由於大選是「對人」的選舉，有情感與激情的元素，在激烈選戰過程中，反而容易讓人民難以就「對事」的公投議題冷靜思考，而不論是對提案方或政府單位，都難以好好論述。

至於所謂「公投綁大選」能夠增加投票率的說法，事實上攤開台灣史上4次公投的結果，公投綁大選的投票率並不會提高，反倒是公投的結果，會因綁大選更容易受到政治性介入所影響。

自2004年1月公投法立法通過後，台灣分別在2004年3月20日、2008年1月12日，2008年3月22日及2018年11月24日，舉行全國性投票。

首先，台灣第一次全國性公投舉行，是在2004年3月20日，有兩個公投案，分別是「強化國防」和「對等談判」公投提案，主要是由扁政府提出的「防禦型公投」，公投日與總統大選同一天，當時以國民黨為首的在野勢力，如趙少康、陳文茜，痛批陳水扁想利用公投來拉高他的總統選情，甚至發起全民拒領公投票。
在國民黨發起拒領公投票之下，根據當年的公投結果，「強化國防」的投票率是45.17％，「對等談判」的投票率是45.12％，兩案皆被否決。

接著，台灣第二、三次的全國性公投於2008年1月12日、3月22日舉辦。在1月12日兩項公投案是「討黨產」與「反貪腐」，綁立委選舉同一天投票，3月22日兩項公投案是「台灣入聯合國」、「務實返聯公投」。

時任國民黨主席吳伯雄質疑公投綁大選，公投會亂大選、會毀大選，針對這兩次公投，決議發動拒領公投票，並主張公投與大選分開，這四個公投案的投票率，分別是「討黨產」26.34％、「反貪腐」26.08％、「台灣入聯合國」35.82％、「務實返聯公投」35.74％，四個案都被否決。

隨後，第四次的全國性公投，是2018年11月24日舉行，因2017年公投法修法，大幅下降成案與過關門檻，於是2018年，國民黨利用大量公投提案綁大選，造成當時投票大排長龍、邊開票邊投票等亂象，也造成國民黨台北市長丁守中不滿選舉結果，提出選舉無效訴訟。

儘管2018年十個公投案投票率為54至55%，是台灣舉辦全國性公投以來最高，那次公投結果，卻因國民黨以配票單方式進行政治動員，以國民黨主推的幾項公投，如反空污、以核養綠、反日本核災地區食品進口、民法婚姻限定一男一女等得以通過；反觀，其他非國民黨主推的公投案，如以民法保障同性婚姻、國中小性別平等教育明定入法等被否決不通過。

總體而言，公投綁大選的投票率，並不會提高，反倒是公投的結果，會因綁大選更容易受到政治性介入所影響，尤其是2008年四項公投，都因為國民黨與在野勢力發動拒領公投票，投票率只有兩成到三成多左右。

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