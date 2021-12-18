分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」　小英817萬票也腰斬

▲國民黨民主守夜活動。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

四大公投今（18日）正式投票，結果皆未通過。藍營人士分析，民進黨砸重金宣傳，在雙方資源差距懸殊的情況下氣勢壓過藍營，且最終藍營14地方諸侯並未全面一致表態「四個同意」，壓抑藍軍基本盤；進一步從票數分析，總統蔡英文從2020年的817萬票，到這次催出的「不同意票」腰斬至僅約400萬票，顯示中間選民也並未完全認同綠營。

在民進黨正面迎戰公投策略下，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都親自投入第一線向選民說明。國民黨發起反萊豬、公投綁大選兩項公投案，朱立倫上任後，在全國各地舉辦超過1218場公投宣講，接著啟動「螞蟻雄兵」計畫深入全台宣傳公投，並結合公民團體宣傳「四個同意」。

「我們哪像民進黨這麼有錢？」藍營人士表示，相較於民進黨卯起來撒幣宣傳，綠營側翼、政論節目鋪天蓋地討論，國民黨只能透過螞蟻雄兵策略，在街頭、市場，深入巷道共計舉辦2072場宣講，但宣傳效果仍不敵民進黨府院黨大軍壓境。

藍營人士亦表示，《公民投票法》並未明確寫下行政院為公投的反方，但蘇貞昌卻公然宣稱行政院是法定反方，動用數10億預算，搭乘專機、專車，參加民進黨舉辦的公投說明會，正大光明利用國家資源宣傳、打壓民間力量。

藍營人士更指出，民進黨在執政後，透過黨產會和促轉會打擊國民黨，蔡英文更在2020年關閉中天電視新聞台，是台灣電視新聞台有史以來第一次被政府停播，壓抑了在野黨監督的力道，讓社會只存在「支持民進黨」的聲音，壓抑了公投「四個同意」聲音。

此外，藍營人士也分析，公投的基本意涵為「人民作主」，4大公投案皆是由政黨、公民團體所提出，但民進黨竟違背民主「反公投」呼籲民眾投下不同意票，在民進黨全力動員之下，把原本的單純議題討論變成「政黨對決」，讓中間選民反感，導致這次藍綠得票率都不高，只有基本盤的表態。

藍營人士舉例，民進黨中執會今年6月通過5800萬特別預算，民進黨中央黨部10月更發函至各地方黨部，要求每位黨公職至少辦理一場公投說明會，每人在戶外懸掛看板最高則可補助2萬5000元，選舉看板滿天飛，「把公投當成選舉」，會讓選民疑惑是在投公投，還是在選民代？

國民黨方面，雖然從「兩個尊重」到最終喊出「四個都同意」，但在重啟核四案上，地方諸侯卻出現反對的聲音，讓民進黨找到「破口」，藉重啟核四案激化藍營內部矛盾，且最終藍營14地方諸侯並未全面一致表態「四個同意」，壓抑藍軍基本盤，讓這次的公投全軍覆沒。

在藍綠得票綠都不高的情況下，蔡英文從2020年的817萬票，到這次催出的「不同意票」腰斬至僅約400萬票，顯示綠營也未獲中間選民認同。