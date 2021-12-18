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分析／民進黨「0:4」完封取勝　52天公投熱戰策略奏效

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲投票前夜，民進黨在凱道舉行最後一場大型公投說明會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投結果18日晚間出爐，投票率僅4成上下不如預期，「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」4案不同意票比同意票一路領先。回顧民進黨自10月底啟動全台宣講以來，歷經52天公投熱戰，全黨總動員強打「國民黨來亂」訴求「四個不同意」，最終翻轉公投逆勢，估將以「0比4」完封取勝。

刪Q重挫綠營氣勢　民進黨快速定調熱戰不閃躲

早在今年5月，民進黨針對公投就已定調「四個不同意，台灣更有力」論述方向，並計劃在同月中旬啟動全台宣講行程，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自擔任講師，向全台各地民眾說明反對的原因；不過，今年中本土疫情爆發，打亂了綠營全台公投宣講盤算，讓原訂8月28日舉行的公投投票延期至12月18日舉行。

今年10月底，台灣基進前立委陳柏惟不敵藍營全黨動員遭罷免，重創綠營氣勢，但同時也讓黨內原本主張採冷處理的雜音消失，定調年底公投比照大選，採熱戰、不閃躲基調。除提早啟動原訂11月才開始的全台宣講，民進黨更把公投看板的補助由2萬5000元提高到5萬元，加碼補助各地立委、議員、鄉鎮市民代表、村里長辦公投說明會，全黨總動員。

另一方面，面對藍營強烈訴求「四個同意」，將公投案定調為對民進黨政府、蘇內閣的不信任投票，民進黨否認「閣揆保衛戰」的說法，強調公投是就事論事、對政策的選舉，因此不應該把投票結果與蘇揆去留劃上等號，蔡英文也多次公開表態「公投沒有輸贏的問題，別讓國家被政治惡鬥犧牲」。

四大公投民調逆轉　反萊豬最拉鋸成關鍵

回顧今年10月底，民進黨剛剛啟動全台宣講時，多家機構民調均顯示，反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四4案同意比例遠高於不同意比例，但隨著越來越多民眾認同政府在國際經貿、能源轉型與提升民主品質的施政理念，進而願意支持公投「四個不同意」，民調出現逆轉結果，直至選前只剩「反萊豬」選情最為膠著。

針對反萊豬公投，民進黨主張該案若通過，將會削弱台灣加入國際組織的機會、衝擊台美關係，喊出「不同意反美豬」訴求；對於珍愛藻礁公投，民進黨表態「不同意三接遷離」，主張經濟部今年5月提出的再外推方案不會破壞藻礁生態，且若三接遷移到台北港，電力缺口恐需以中火增煤補足。

至於公投綁大選一案，民進黨力主不能讓2018年地方選舉綁公投「邊投票邊開票」亂象重演，主張《公投法》已下修公投成案、通過門檻，因此不再需要公投綁大選；面對重啟核四議題，民進黨也持續訴求長期主張的反核態度，以核安疑慮說服民眾投不同意。

此外，由於年底公投時間逼近明年縣市議員和首長初選時間，更將牽動明年1月台中第二選區立委補選、2022地方大選整體氣勢，民進黨也在投票前端出公投獎勵績效方案，鼓勵黨公職催票，公投催票績效好的黨公職，未來選舉提名可獲加分，使得全台有志初選者不敢大意，紛紛加辦公投說明會、掛看板、增加站路口宣傳行程，盼藉由公投爭取曝光度。

在投票前夕，台灣演藝圈、藝文圈與網紅圈，許多人開始在社群平台表明對公投的立場，包括知名網紅鄭家純、演員柯宇綸、歌手林生祥、圖文作家A RAY、nagee、知名毒理教授招名威、施景中、蘇怡寧、律師呂秋遠等，都公開表示「四個不同意」，呼籲民眾出門投票，提高投票率，成為此次綠營以「0比4」防守成功的關鍵助力。

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