柯建銘談公投結果：台灣人民相信自己的國家　用行動證明民主成熟

▲總統蔡英文在副總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘18日表示，民進黨團對於本次4項公投的結果皆予以尊重，反應台灣人民相信總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌團隊的努力，更能說明台灣人民相信自己的國家、相信自己，用行動證明了自己的價值。

四大公投案18日投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四項公投案全遭否決，不同意票都突破400萬張，且都多過於同意票，柯建銘晚間以「這一刻我們看到國家往前走，但責任加重！」為題在臉書發文。

柯建銘表示，民進黨立法院黨團對於本次4項公投的結果皆表示尊重，感謝所有協助投開票的人員之辛勞，同時也對台灣人民再一次用行動證明台灣民主的成熟表達高度的敬意。

​柯建銘指出，細究4項公投的結果，台灣人民選擇用行動，支持民進黨的政策，然而對於這樣的結果，民進黨感到責任重大，「我們有義務跟責任，必須要努力做的更好，才能回報台灣人民對我們的信任」。

​

柯建銘認為，這次公投的結果，相當程度的反應，台灣人民相信總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌團隊的努力，然而更能說明台灣人民相信自己的國家、相信自己，是有能力與世界各國，站在一樣的舞台上發光發熱，台灣人用行動證明了自己的價值。

柯建銘強調，無論公投的結果如何，最大的贏家都是台灣人民，因為能夠用自己的一票，決定國家的未來，恰好展現了台灣擁有世界上，難得的民主品質。

柯建銘也說，民進黨立法院黨團也會繼續為台灣人民，守護這個價值，同時也會為國家未來的挑戰而努力，這是一個新的挑戰與責任的開始，他也感謝黨團全體同仁，從去年8月28日宣布開放美豬美牛，至今共477天，這段時間的努力，大家辛苦了。

其他人也看了這些...

►分析／蔡英文逆轉秀「4公投完封」 粉碎障礙走向世界關鍵曝光

►分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」 小英817萬票也腰斬

►分析／民進黨「0:4」完封取勝 52天公投熱戰策略奏效