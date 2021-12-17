新北藝起來新莊串門子19日登場　廟街解謎三部曲遊百年古蹟

▲新北藝起來新莊串門子19日登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2021藝起來新莊串門子」邁入第2年，新北市政府首度與國際知名動漫《名偵探柯南》合作，並在新莊廟街共推解謎三部曲，讓民眾透過輕鬆有趣的小解謎活動，同步遊覽百年古蹟，其中首部曲「柯南與你的廟街巡禮」於19日登場，報名成功的粉絲當天只要穿上「柯南藍」顏色的外套或衣服，就送神秘小禮物，只要和任一活動背板拍照，上傳文化局臉書，就送限量電影海報，數量有限送完為止。

新北市文化局表示，「新莊廟街」有300多年的歷史，坐擁百年古蹟廟宇、特色巷弄，也是傳統偶戲的發源地，更有古早味的庶民美食。適逢《名偵探柯南》日前迎來單行本漫畫第100集發售紀念，且考量柯南劇情大多以歷史場域出發並融入文化元素，故促成雙方合作，並鼓勵民眾使用新北加倍券，活絡廟街商圈經濟之餘，還有機會抽大獎。

▲「2021藝起來新莊串門子」邁入第2年，新北市政府首度與國際知名動漫《名偵探柯南》合作。

為配合中央振興五倍券振興政策，新北市政府推出「加倍奉還」抽獎活動，在新莊廟街商圈也可使用新北加倍券消費，2022年2月15日前登錄在新北市單筆消費滿300元的發票就能參加抽獎，獎項極為豐富，像是知名休旅車、電動機車、智慧型手機與平板、電視遊樂器，以及其他多項好禮，活動期間累積消費滿2000元，還能加碼抽保時捷電動車。

此外，當天也推出《名偵探柯南》於新莊廟街的限定集章活動、專屬看板打卡點及柯南人偶見面會，歡迎民眾一同前來共襄盛舉。系列活動還有新莊廟街解謎二部曲與最終曲，以及新莊文化藝術中心與新北市立圖書館新莊分館分別規劃一系列精彩的各式戲曲展演和小旅行，相當適合親子出遊、闔家前往，更多資訊請至「新北市文化局」網站及「加倍奉還主題」網站查詢。

▲GO！New Taipei City《名偵探柯南》新莊廟街解謎首部曲19日登場。

【更多新聞】

運冰塊貨車倒車撞漁船 左後輪胎卡船身懸空超驚險

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿 避雷器瞬間爆炸

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課



癡情女遭詐騙3萬買點數討不回 無恥渣男反譏「當做一個教訓」