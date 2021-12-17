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新北耶誕城推「樂高創作展」　參加粉專1活動有機會抽中5000元

▲新北耶誕城今年增加樂高積木創作展。（圖／新北市府提供）

▲新北耶誕城今年增加「樂高積木創作展」。（圖／新北市府提供，下同）

記者蘇晏男／新北報導

「2021新北歡樂耶誕城」3日登場，除了樂高裝置、夢幻燈區及光廊等超夯的拍照打卡區外，新北市觀光局今年特別在市府一樓大廳舉辦了「樂高積木創作展」，邀請樂高達人及各界名人共同展出親手製作的樂高積木作品，展出時間自12月17日起至2022年1月2日止。此外，為今年耶誕城也首次將活動由實體延伸到線上，在活動官網推出了「樂高小學堂」、「耶誕尋寶趣」、「尋找桑塔熊」及「耶誕同樂繪」等4大線上活動。

觀光局表示， 「樂高積木創作展」邀來多位樂高達人、藝人、網紅、主持人一同秀出自己的壓箱寶，包括台灣唯一的樂高認證大師黃彥智、台灣樂高達人Cid Hsiao、Lego 7、侯彥仰、營養師高敏敏與女兒小蜜瓜、藝人吳鳳與女兒Ekim、TVBS健康主持人鄭凱云，以及「巨星耶誕演唱會」主持人黃子佼等人，共計12件樂高展品。

黃子佼透露，自己從小就是樂高迷，有將近40年拼樂高的經驗，這次特地帶來創作的樂高展品「勇氣」。他認為，面對疫情的挑戰，勇氣這兩個字在這個時代還是蠻有力量的，而為參加此次創作展，他也特地在「勇氣」旁加上「新北」二字。

黃子佼也分享：「創作過程中，要清楚呈現文字，卻又不能太具象，還要有積木的立體感，還真的是有點難度。」

觀光局出，獲得樂高丹麥總公司認證，台灣唯一的樂高認證大師黃彥智，則花費兩個多月時間，完成為今年活動打造的「迷你新北耶誕城」，作品並於「樂高積木創作展」獨家展出，透過大師的創意巧手，將一顆顆的積木拼砌組合出新北市政府大樓、市民廣場及耶誕樹地標等大家熟悉的耶誕城代表場景，組裝成「迷你新北耶誕城」，作品在五彩燈光照耀下，更顯得與眾不同。

黃彥智表示，模型在製作上，最困難的是，不管是開關位置，密合度和防呆裝置，都必須設計得很精準，需要重覆不斷的測試」，絕對是樂高迷們今年來到新北歡樂耶誕城，必須朝聖的參展大作。

觀光局也指出，今年耶誕城也首次推出網路活動，「樂高小學堂」邀請創作出龍山寺模型的樂高達人大黑白，設計五款結合新北地景及耶誕元素的耶誕城限定樂高模型，像是女王頭、淡水紅毛城等，並透過網路影片示範如何組裝。「耶誕尋寶趣」邀請民眾一同到耶誕城尋寶，完成指定任務，就有機會獲得限量樂高盒組。

另外還有「耶誕同樂繪」、「尋找桑塔熊」等線上活動，民眾只要完成任務，即可於開城期間至市民廣場服務台兌換小贈品，每日限量100份，上述4大線上活動民眾都可上「2021新北歡樂耶誕城」活動官方網站查詢。

不僅如此，觀光局今年還特別為耶誕城量身打造，推出以「樂高X新北歡樂耶誕城」為主題的兩款限時動態濾鏡，民眾只要在IG濾鏡模式中搜尋「新北耶誕」或點選臉書濾鏡網址 即可套用特效，上傳自己的耶誕城美照，跟大家一起分享在耶誕城的幸福時刻。

此外，「新北旅客」臉書粉絲專頁特別舉辦「新北耶誕城－誕願實現」活動，將民眾的暖心留言投影至市府大樓外牆，現正募集中，邀請大家一起留言傳遞愛，新北歡樂耶誕城活動期間也有線上遊戲可以玩！只要在耶誕城活動場域內找到「新北旅客－耶誕送禮啦 QRcode」掃描，依訊息內容完成遊戲步驟，就有機會抽中「獎金5000元」、「樂高周邊」、「超商禮金」、或現場兌換「小客周邊小物」等好禮，活動詳情可洽「新北旅客」臉書粉絲專頁。

▲▼新北耶誕城今年增加樂高積木創作展。（圖／新北市府提供）

▲▼新北耶誕城今年增加樂高積木創作展。（圖／新北市府提供）

▲▼新北耶誕城今年增加樂高積木創作展。（圖／新北市府提供）

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