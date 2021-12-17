新北跨年煙火「1314就愛你」　淡水三大主題遊程大獎任你抽

▲新北跨年煙火「1314就愛你」三大主題遊程大獎任你抽。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年末倒數！長達13分14秒的新北跨河煙火秀活動「光耀新北-1314就愛你」將於12月31日震撼登場。除了打造專屬新北的最美夜景，新北市文化局更以「情人浪漫」、「親子溫馨」、「文青知性」三大主題規劃淡水遊程，推出好康抽獎大方送，帶領民眾走訪淡水古蹟、品嚐特色餐館等，免費體驗淡水藝文特色風貌。

文化局長龔雅雯指出，今年12月31日淡水漁人碼頭跨年活動，除絢爛的跨河煙火、冬日暖心市集及紙風車劇團演出外，也特別規劃三大主題的淡水2天1夜遊程推薦，以及免費票券抽獎活動，大獎有五星級飯店、露營區住宿券，還有八里、淡水特色餐廳餐券，以及淡水古蹟票券等。

▲「親子溫馨」主題遊程「大手牽小手，淡水探險二日遊」。

龔雅雯表示，「情人浪漫」、「親子溫馨」、「文青知性」三大主題遊程抽獎除皆贈送淡水古蹟博物館套票、十三行博物館門票、八里左岸自行車租借一日券、淡水-八里渡輪船票以及冬日暖心市集的神秘打卡限定禮外，「情人浪漫」主題遊程「走進淡水戀愛巷情侶二日遊」，還提供價值2200元高級水岸餐廳情侶雙人套餐，更加碼贈送價值7500元漁人碼頭福容大飯店住宿券。

「親子溫馨」主題遊程「大手牽小手，淡水探險二日遊」，則推薦漫步「光映淡水」水岸光影廊道欣賞5組光影裝置、體驗淡水山河古蹟沉浸式劇場，還提供價值2000元淡水河岸美景義式餐廳餐券、以及讓大小朋友都瘋狂的野遊彩繪天空價值8000元野炊露營券，共度溫馨有趣的親子時光。

▲「文青知性」主題遊程「尋訪淡水古城，文青小旅行二日遊」。

「文青知性」主題遊程「尋訪淡水古城，文青小旅行二日遊」則提供河畔秘境-慵懶系咖啡廳餐券，讓民眾愜意享受港口邊的美味輕食與濃郁咖啡香，此外，更有價值1500元的淡水必買伴手禮，充滿趣味與法國優雅時尚風時的「雪文洋行香皂禮盒」。

新北市政府於12月31日下午3時起，在漁人碼頭觀海廣場將安排精彩表演，還有冬日暖心市集；當晚重頭戲更有紙風車劇團帶來歌舞音樂劇碼《雞城故事》，以及長達13分14秒的跨河煙火秀。此外，即日起至31日在有著絕美夕陽的淡水海關碼頭也辦理「光映淡水」系列活動，有音樂市集、劇場、還有各式展演。

文化局三大主題遊程抽獎活動，即日起至12月20日止，只要完成各主題貼文指定需求即可參加抽獎，更多抽獎活動辦法及活動相關資訊歡迎持續鎖定關注「新北市文化局」臉書粉專。

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