基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿　避雷器瞬間爆炸

記者郭世賢／基隆報導

阿伯出事了！基隆市南榮公墓和南榮路口，一間鐵皮屋屋主70多歲李姓阿伯，今（15日）上午近11時拿鐮刀砍除竹子時，竹子不慎倒下碰擊旁邊電線桿高壓避雷器，發出「砰」的爆炸聲響，導致近4000戶停電；民眾在臉書社群發問，懷疑又是變電箱爆炸惹禍，經台電基隆區處緊急清查處理，是電線桿避雷器故障，40分鐘內修復復電。

▲阿伯砍竹碰擊壓壞高壓電桿避雷器，基隆近4000戶停電。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



台電基隆區處表示，15日上午10時59分因桿上避雷器故障，並非變電箱爆炸，造成基隆市仁愛區仁一路、仁二路、仁三路、忠三路、南榮路、南新街、愛四路、愛五路、龍安街、信義區月眉路一帶，共計3878戶停電。台電隨即派員搶修移除避雷器，立即轉供復電，擇日再換新，11時00分復電216戶，11時34分全數復電，中午時檢修供電都正常。

據了解，15日上午近11時南榮路、忠一路等十多處路段，突然停電，道路紅綠燈也都不亮，台電統計造成3878户停電。經追查發現，是住在電線桿附近的李姓老伯，因把電視天線綁在電桿旁邊山坡竹子上，在砍除舊竹時竹子倒下碰擊避雷器，導致短路損壞。阿伯說「竹子倒下時撞到電線桿，發出『砰』一聲爆炸聲響，下次不敢了！」

▲阿伯在砍除舊竹時竹子倒下碰擊電線桿高壓避雷器，導致短路損壞。

台電基隆區處人員指出， 3878戶停電約40分鐘，現場勘查發現是竹子傾倒壓到避雷器導致短路，還好李姓老伯沒有觸電，實在很危險，目前已查明原因，並不會對阿伯求償，也藉此呼籲民眾，從事任何工作，一定要遠離電桿，以免造成危險，或導致短路影響民眾用電。

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