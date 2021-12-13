忍不住直接在學校宿舍　女老師「忘情吞吐」男學生事情曝光慘了

Teacher faces jail for ‘performing oral sex on student at house owned by school’https://t.co/p1ugg9MCr5 pic.twitter.com/1A1B8duJD0 — Daily Star (@dailystar) December 12, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國北達科他州33歲女教師凱蒂(Katie Michelle Erdahl)在學校任職5年，近來被控竟然把未成年男學生帶回學校宿舍口交，受害者後來主動對外舉報事件，讓她不但丟了教職，還有可能面臨長達5年的刑期。

在弗拉舍市(Flasher) Burke Central School高中擔任歷史教師的凱蒂，被控在學校宿舍性侵一名15至18歲男學生。受害男學生本月2日向學校通報，今年年初他被凱蒂帶回宿舍，2人發生了不當性接觸。

事情爆發後，校長林德布拉德(Rick Lindbald)對外表示，女老師自2016年在校任職，並且一直住在學校宿舍中，上周被學校暫時停職接受調查，她主動於7日辭職，案件目前仍在調查中。

▼女老師誘拐男學生回宿舍被控重罪。（圖／示意圖／達志影像）



