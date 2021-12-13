20歲嫩妻守活寡卻懷孕　竟是警察趁她丈夫入獄「開房強逼洩慾」

▲印尼一名警察涉嫌性侵受刑人的20歲嫩妻而遭逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

印尼南蘇門答臘一名35歲地區警察13日將上法庭受審，他被指控在嫌犯落網入獄後，強迫其20歲年輕妻子滿足他的性慾，如若不從就要傷害她服刑中的丈夫，在發生關係後被害人現已懷有2個月身孕。

根據印尼Kompas.com等媒體報導，南蘇門答臘省一名姓名縮寫為FP的59歲嫌犯因違反毒品相關條例而被捕入獄，然而，35歲員警布里普卡（Bripka IS）得知此情後色心大起，與受刑人的20歲嫩妻私下取得聯繫，邀約她到蘇門答臘島上規模較大的城市巨港（Palembang）相談，結果兩人談到旅館房間裡，還發生性關係。

▲受害女子遭到布里普卡性侵後現已懷孕兩個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

人在獄中的FP得知此事後大怒，並聘請了律師提出檢舉報告。律師諾維科夫（Feodor Novikov）轉述，布里普卡在巨港市一家旅館訂了2間房，一間是自己住的，另外一間則聲稱是要給受害人住，但在現場他卻以要將FP移監到素有「惡魔島」之稱的監獄島努薩安邦（Nusa Kambangan）關押為由，恐嚇其妻子和他發生性關係。

諾維科夫補充，此外，布里普卡更威脅被害女子，若不滿足他的慾望，就要在監獄裡僱人來攻擊、傷害她的丈夫FP，她深怕自己再也見不到丈夫才聽從了布里普卡的要求，導致女子現已懷孕2個月，而當時與她同行的友人也知情。

南蘇門答臘警方公共事務主任蘇普里亞迪亞（Supriadi）表示，確實有收到相關報告，目前正在調查此案。當地媒體報導，案件曝光後將於13日正式進入法院審理。

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