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女童身上出現詭異紅點　媽調閱監視器嚇壞「5歲女兒用熱叉燙她」

女童哭泣示意圖（圖／達志／示意圖）

▲女童竟然偷偷用熱叉虐待妹妹。（圖／示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦一名5歲女童因為忌妒妹妹獲得家人更多關注，竟然把叉子用火燙熱後，烙印在妹妹身上報復。家長發現孩子身上老是出現不明紅點，還以為只是普通過敏，送醫才發現大女兒可怕惡行。

父母3日帶著受傷小女兒到喀塔克縣(Cuttack)一間兒童醫院就診，意外得知女兒身上紅點真相。醫生薩馬爾(Vikram Samal)表示，「他們第一次帶著孩子來找我時，我注意到身上紅點深淺不一，感覺有些是很久以前就出現，有些則是最近才有，本來以為可能是過敏或敗血症，然而治療1個月仍沒有起色，孩子身上還是一直不斷出現新的紅點」。

薩馬爾後來確認孩童身上紅點其實是燒傷，由於爸媽也不知道原因，便建議對方在家中安裝監視器，結果拍到5歲大女兒每次都會趁媽媽作家事，偷偷跑到廚房用火把叉子加熱拿去燙妹妹，小女兒被燙傷後雖然會痛到大哭，然而媽媽趕到現場又找不出原因。

專家建議，其實兄弟姊妹之間的競爭關係十分常見，「當新生兒出生時容易得到家長更多關注，較年長的孩子常會因此覺得被威脅，而虐待新生兒獲得快樂」，建議家長平時要多加留意以避免類似情況發生。

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