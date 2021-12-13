最新照曝光！美核潛艦「康乃狄克號」返國　軍方證實：聲納罩撞壞

▲美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」聲納罩撞壞。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut,SSN-22）10月在南海發生碰撞事故後，12日上午駛入加州聖地牙哥軍港。美軍證實，潛艦當初是聲納罩撞壞無法運作。
USNI News報導，康乃狄克號拖入港口的畫面最先由追蹤軍艦的網站WarshipCam披露。依據多名海軍官員的說法，潛艦聲納罩撞壞無法運作，讓水下潛航變得不安全，所以此次從關島開回舊金山全程均採上浮航行。
康乃狄克號10月初在南海撞上海底山脈，導致潛艦前半部及壓艙櫃受損。事發後，潛艦8日抵達關島，進行初步維修及損害評估，接著於11月離開關島。
依據現階段排定的計畫，康乃狄克號要在普及灣海軍造船廠（PSNS & IMF）進行後續維修。
在此事件展開調查後，美國第7艦隊副司令官托馬斯（Karl Thomas）解除康乃狄克號指揮官艾爾吉拉尼（Cameron Aljilani）、副指揮官卡辛（Patrick Cashin）及首席聲納官羅傑斯（Cory Rodgers）職務。
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