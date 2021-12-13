女大生和朋友走在街上　突然被陌生男「拖到車上」恐怖暴打斷牙

▲女大生無端被男子攻擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國一名正妹日前和朋友走在街上時，外型性感的她突然遭陌生男子拖入車內，狂揍她的臉好幾拳，過程中還不斷辱罵，後來便把傷痕累累的她丟在街上，誇張遭遇讓她從此對上街產生陰影，也不知道自己到底做錯了什麼。

身為女大生的21歲女子瑞根(Reegan Kay)表示，當時她與朋友只是走在布里斯托(Bristol)街上，一名男子開著車向她靠近，沒多久就把人拖進車內毒打一頓，還罵她是人渣，而當她被丟下車後倒在街上奄奄一息時，附近雖然有一群男子路過卻見死不救。

恐怖遭遇讓瑞根表示，「我真是不敢相信，從此之後我就不敢一個人去任何地方，任何靠近我的人感覺都不懷好意，我甚至在想，如果我當初有隨時向路人微笑的話，是不是就不會發生這種事情」。

事件造成瑞根門牙被打斷，必須支付英鎊4,800元（約台幣17萬元）治療，她把誇張遭遇分享在推特上，希望藉由自己的故事能鼓勵其他女子，「我希望她們能知道這不是羞恥的事情，我們需要把事情講出來，因為這種事情不是只發生在遙遠國家，而是你每天會經過的街道上」，貼文吸引大量網友為她抱不平，也獲得媒體報導，成功讓大眾更關注女性安全。