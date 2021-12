亂指控4女偷東西！眾男包圍強脫衣服　虐打1小時遊街畫面曝光

▲女子哭訴,莫名被店家指控偷竊。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

巴基斯坦4名女子被指控偷竊物品,竟然當場遭多名男子強迫脫去衣服,一路拖著全裸的她們遊街示眾,還不時毆打她們。誇張畫面後來在網路上瘋傳,警方目前已對事件採取行動。

影片中可看到,4名女子被迫全裸遊街,身上幾乎沒有衣物可以遮掩身體,一路上不但得承受眾人眼光,還不時遭到毆打,即使附近有看不下去的女民眾,哭著上前求男子們釋放她們,可是無法阻止,遊街行動仍持續了約1個小時。

事件瘋傳後警方回應,事件發生在6日上午10時30分左右,其中一名受害婦女報案稱,她因為口渴只是走進店家想要一瓶水,就被指控偷竊東西,其他男子聽到騷動聲也前來加入對她們施虐,「他們打我們約1個小時,還拍攝我們裸體的樣子」。警方目前已逮捕到主要5名男嫌犯,承諾一定會嚴辦此案。

#Shame on #Pakistan There is no #humanity in this country!

4 women incld 1 teenager were paraded naked in streets for an hour. they were asking help from people but #Shameful #pakistani didn't even say a word against it.#faislabad #faisalabadincident #HumanRights pic.twitter.com/89SecWe0OL