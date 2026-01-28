陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區龍泉街一處住宅大樓昨（27日）上午〉遭陌生人入侵，一名有傷害前科的33歲葉姓男子，趁著社區住戶開啟車道閘門的空檔，溜進地下停車場，所幸社區宋姓總幹事警覺性高，第一時間發現陌生面孔並報警。警方到場後他還辯稱是住戶，後來改口找朋友，面對偵訊更是狡猾不配合，最終從他的外套搜出預藏的水果刀，警訊後依侵入住宅及恐嚇罪移送偵辦。

▼葉姓男子從口袋交出一把水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天上午9時許，葉姓男子當時徘徊在板橋區龍泉街一處社區門外，趁著住戶駕車進出、地下室閘門尚未關閉的幾秒鐘縫隙，迅速閃身溜入停車場。社區宋姓總幹事透過監視器，發現葉男面孔生疏且行跡可疑，立即上前詢問。葉男面對質問時眼神閃爍、應對支吾，宋總幹事察覺不對勁，隨即報警請新海派出所員警到場。

員警趕抵現場後，葉男起初理直氣壯宣稱自己是社區住戶，被警方拆穿後又改口說是「來找朋友」。然而，當員警進一步追問朋友姓名及樓層住號時，葉男卻語塞無法對答。在盤查過程中，眼尖發現葉男的外套口袋異常隆起，懷疑藏有危險物品，最終葉男主動交出一把預藏的水果刀。

由於葉男非法侵入私人空間且攜帶具殺傷力之器械，警方隨即依侵入住宅及恐嚇罪現行犯將他逮捕帶回派出所偵訊。葉男被帶回派出所後，態度極不配合，偵訊期間行使緘默權，對於潛入動機與持刀目的隻字不提。警方訊後已依法將葉男移送新北地檢署偵辦。

▼機警的宋姓社區總幹事（左一）發現葉男侵入社區 。（圖／記者陳以昇翻攝）