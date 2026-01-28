　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區龍泉街一處住宅大樓昨（27日）上午〉遭陌生人入侵，一名有傷害前科的33歲葉姓男子，趁著社區住戶開啟車道閘門的空檔，溜進地下停車場，所幸社區宋姓總幹事警覺性高，第一時間發現陌生面孔並報警。警方到場後他還辯稱是住戶，後來改口找朋友，面對偵訊更是狡猾不配合，最終從他的外套搜出預藏的水果刀，警訊後依侵入住宅及恐嚇罪移送偵辦。

葉姓男子從口袋交出一把水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉姓男子從口袋交出一把水果刀，機警的宋姓社區總幹事（左一）發現葉男侵入社區 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天上午9時許，葉姓男子當時徘徊在板橋區龍泉街一處社區門外，趁著住戶駕車進出、地下室閘門尚未關閉的幾秒鐘縫隙，迅速閃身溜入停車場。社區宋姓總幹事透過監視器，發現葉男面孔生疏且行跡可疑，立即上前詢問。葉男面對質問時眼神閃爍、應對支吾，宋總幹事察覺不對勁，隨即報警請新海派出所員警到場。

員警趕抵現場後，葉男起初理直氣壯宣稱自己是社區住戶，被警方拆穿後又改口說是「來找朋友」。然而，當員警進一步追問朋友姓名及樓層住號時，葉男卻語塞無法對答。在盤查過程中，眼尖發現葉男的外套口袋異常隆起，懷疑藏有危險物品，最終葉男主動交出一把預藏的水果刀。

由於葉男非法侵入私人空間且攜帶具殺傷力之器械，警方隨即依侵入住宅及恐嚇罪現行犯將他逮捕帶回派出所偵訊。葉男被帶回派出所後，態度極不配合，偵訊期間行使緘默權，對於潛入動機與持刀目的隻字不提。警方訊後已依法將葉男移送新北地檢署偵辦。

▼機警的宋姓社區總幹事（左一）發現葉男侵入社區 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉姓男子從口袋交出一把水果刀，機警的宋姓社區總幹事（左一）發現葉男侵入社區 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？律師：仍有高風險　一原因難歸化

阿信家鄉里長遭爆「施壓建商要回饋」　許智全反擊：選舉抹黑

酒駕累犯遭罰45萬只繳5期　「帳戶突現千萬」遭凍結強制繳清

遇警攔查求情失敗　台北男「直接搶」下場曝光

一句「殺氣很重」惹怒苗栗藍委　名嘴黃益中挨告2罪結局曝

彰化2機車路口碰撞！女騎士人車刮火花「衝進車底」影片曝

高雄停車場驚見「檳榔炸彈」！一壓爆紅汁多車中招　惡劣手法曝

硬上女網友2次害懷孕墮胎！惡狼辯「她身體很誠實」　賠百萬免囚

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？律師：仍有高風險　一原因難歸化

阿信家鄉里長遭爆「施壓建商要回饋」　許智全反擊：選舉抹黑

酒駕累犯遭罰45萬只繳5期　「帳戶突現千萬」遭凍結強制繳清

遇警攔查求情失敗　台北男「直接搶」下場曝光

一句「殺氣很重」惹怒苗栗藍委　名嘴黃益中挨告2罪結局曝

彰化2機車路口碰撞！女騎士人車刮火花「衝進車底」影片曝

高雄停車場驚見「檳榔炸彈」！一壓爆紅汁多車中招　惡劣手法曝

硬上女網友2次害懷孕墮胎！惡狼辯「她身體很誠實」　賠百萬免囚

EXO相隔3年回歸「7月登高雄巨蛋」！　巡迴演唱會13地全公開

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故受害者家屬小組提四大改革訴求　籲提高強制險給付

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

即／曾任2屆鎮長！前蘇澳鎮長李坤山辭世　享壽87歲　

更多熱門

相關新聞

按喇叭引發3人亂鬥　駕駛氣炸脫衣拿刀攻擊勸架民眾

按喇叭引發3人亂鬥　駕駛氣炸脫衣拿刀攻擊勸架民眾

新北市板橋區國慶路昨（26）日晚間發生行車糾紛，駕駛不滿腳踏車騎士過馬路太慢按喇叭，雙方爆發口角拉扯，勸架的民眾也與駕駛互相拉扯及揮拳攻擊，警獲報到場處理，3人不願提告，後續依違反社會秩序維護法移送新北地方法院簡易庭裁罰。

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

恐怖男「GTA崔佛上身」大鬧職訓局

恐怖男「GTA崔佛上身」大鬧職訓局

關鍵字：

板橋水果刀侵入民宅恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面