肯塔基「奪命龍捲風」恐釀逾百死　拜登宣布災情為重大聯邦災難

▲美國近日遭受龍捲風群襲擊。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登12日宣布，肯塔基州週末遭遇的龍捲風屬重大聯邦災難，讓當地有望獲得更多的聯邦援助。肯塔基州州長指出，這場風災是州內歷史上最嚴重而致命的一次，政府估計風災的死亡人數可能會提高到100人。

據路透社報導，美國中西部最近遭30起龍捲風肆虐，光是肯塔基州就有逾百人喪命。當地一間專門製作蠟燭及香氛產品的工廠梅菲爾德（Mayfield）在龍捲風侵襲時，瞬間被夷為平地，並有至少40名員工失蹤。

▲衛星照前後對比可見肯塔基州在經歷風災後災情慘重。（圖／路透）

事後，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）向聯邦政府提出請求，希望總統能將風災歸類為重大聯邦災難，以便州內可以獲得更多援助，而且援助金的限額也可以突破500萬美元（約新台幣1.4億元）的上限。

拜登於12日晚間收到請求並立即予以批准。白宮發布聲明指出，聯邦政府將向肯塔基州內的受災居民提供援助，包含提供臨時住房和房屋維修補助、為未投保的財產損失提供貸款，以及協助個人和企業主從災難影響中恢復的其他項目。

貝希爾指出，肯塔基州最近的風災是州內歷史上最嚴重而致命的一次，早前政府曾估計風災的死亡人數將落在80人左右，不過由於被夷為平地的梅菲爾德工廠在事發當時還有110人在廠內，因此政府將估算的死亡人數提高到了100人。梅菲爾德發言人指出，遭遇災難的110名員工，可能有70人已兇多吉少。

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