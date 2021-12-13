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唐鳳1張地圖「嚇壞白宮」急喊卡　美國安會澄清：從未指示切畫面

▲▼行政院政委唐鳳出席美國主辦的民主峰會，卻因台灣、中國顏色標註不同，視訊畫面一度被切斷。（圖／翻攝自推特@GLNoronha）

▲行政院政委唐鳳出席美國主辦的民主峰會，卻因台灣、中國顏色標註不同，視訊畫面一度被切斷。（圖／翻攝自推特@GLNoronha）

記者張寧倢／編譯

台灣行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴10日獲邀出席美國總統拜登的民主峰會。路透報導，唐鳳演說時引用一張中國與台灣以「不同顏色」標記的地圖，讓秉持美國官員瞬間慌了，更在白宮要求下一度切斷視訊畫面。而白宮國家安全會議（NSC）最新回應指，白宮從未指示切掉唐鳳的畫面。

根據路透社報導，唐鳳在民主峰會視訊演講中引述南非非政府組織「公民活動自由度調查」（CIVICUS），其地圖上以綠色（高開放）標註台灣，紅色（最封閉）標註中國，然而，兩岸不同標註觸動了國際敏感神經，以此地圖為背景的長達一分鐘的演講片段，在事後釋出影片時變成影像被剪掉，改以只出現聲音的方式呈現。

▲▼行政院政委唐鳳出席美國主辦的民主峰會，卻因台灣、中國顏色標註不同，視訊畫面一度被切斷。（圖／翻攝自推特@GLNoronha）

▲行政院政委唐鳳回應路透社稱，他不認為此事與簡報中的地圖有關。（圖／翻攝自推特@GLNoronha）

知情人士指出，美國官員與白宮國安會在地圖出現時一度「嚇得噎到了」，隨即發送電郵至國務院，擔心這可能會被解釋成「台灣是一個獨立國家」，據悉華府還向台灣政府抱怨唐鳳的「脫軌行徑」。最終，為了避免與美國堅守的「一個中國」政策相抵觸，在白宮的要求下剪掉影片畫面。

另一名直接參與峰會運作的消息人士說，負責視訊畫面的操作人員是依白宮指示行事的，「這很明顯是出於政治因素，完全是（白宮）內部過度反應」，很可能引發外界針對美府對台灣的支持並非真的那麼「堅若磐石」的聯想。

對此，一名白宮國安會發言人表示，路透報導是「不準確的」，白宮從未直接指示要求切掉唐鳳的畫面，會突然消失是因為視訊螢幕分享而造成的混亂，並強調可以在民主峰會官網上看到完整版影片。美國國務院則表示，螢幕共享的「混亂」導致唐峰畫面切斷是「無心之過」，「我方重視唐部長的參與，這展示台灣在透明治理、人權與打擊假消息等議題上的世界級專業知識。」

唐鳳本人也透過郵件向路透回應，「我不認為這件事跟我簡報中的CIVICUS地圖或美國其他亞洲盟友有關。」台灣外交部發言人歐江安則回應，美方懇切說明，畫面未正常播出是因為峰會控制中心的技術問題，且唐鳳的簡報內容事前已提供主辦方，並非到最後一刻才播出，「台美雙方已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。」

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