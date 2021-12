唐鳳1張地圖「嚇壞白宮」急喊卡　美國安會澄清：從未指示切畫面

▲行政院政委唐鳳出席美國主辦的民主峰會,卻因台灣、中國顏色標註不同,視訊畫面一度被切斷。(圖/翻攝自推特@GLNoronha)

記者張寧倢/編譯

台灣行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴10日獲邀出席美國總統拜登的民主峰會。路透報導,唐鳳演說時引用一張中國與台灣以「不同顏色」標記的地圖,讓秉持美國官員瞬間慌了,更在白宮要求下一度切斷視訊畫面。而白宮國家安全會議(NSC)最新回應指,白宮從未指示切掉唐鳳的畫面。

根據路透社報導,唐鳳在民主峰會視訊演講中引述南非非政府組織「公民活動自由度調查」(CIVICUS),其地圖上以綠色(高開放)標註台灣,紅色(最封閉)標註中國,然而,兩岸不同標註觸動了國際敏感神經,以此地圖為背景的長達一分鐘的演講片段,在事後釋出影片時變成影像被剪掉,改以只出現聲音的方式呈現。

▲行政院政委唐鳳回應路透社稱,他不認為此事與簡報中的地圖有關。(圖/翻攝自推特@GLNoronha)

知情人士指出,美國官員與白宮國安會在地圖出現時一度「嚇得噎到了」,隨即發送電郵至國務院,擔心這可能會被解釋成「台灣是一個獨立國家」,據悉華府還向台灣政府抱怨唐鳳的「脫軌行徑」。最終,為了避免與美國堅守的「一個中國」政策相抵觸,在白宮的要求下剪掉影片畫面。

另一名直接參與峰會運作的消息人士說,負責視訊畫面的操作人員是依白宮指示行事的,「這很明顯是出於政治因素,完全是(白宮)內部過度反應」,很可能引發外界針對美府對台灣的支持並非真的那麼「堅若磐石」的聯想。

對此,一名白宮國安會發言人表示,路透報導是「不準確的」,白宮從未直接指示要求切掉唐鳳的畫面,會突然消失是因為視訊螢幕分享而造成的混亂,並強調可以在民主峰會官網上看到完整版影片。美國國務院則表示,螢幕共享的「混亂」導致唐峰畫面切斷是「無心之過」,「我方重視唐部長的參與,這展示台灣在透明治理、人權與打擊假消息等議題上的世界級專業知識。」

唐鳳本人也透過郵件向路透回應,「我不認為這件事跟我簡報中的CIVICUS地圖或美國其他亞洲盟友有關。」台灣外交部發言人歐江安則回應,美方懇切說明,畫面未正常播出是因為峰會控制中心的技術問題,且唐鳳的簡報內容事前已提供主辦方,並非到最後一刻才播出,「台美雙方已就該技術性問題充分溝通,雙方互信堅實、關係穩固友好。」

"We believe that a completely open environment with free speech uncensored is perfect for letting digital democracy flourish."



Here's the video that caused White House officials to censor Taiwan's Digital Minister, Audrey Tang's, presentation at the U.S. Summit for Democracy. pic.twitter.com/qsLkcphWvi