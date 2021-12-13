惡狼闖民宅「要錢也要人」　獨居婦遭性侵下體抹油還被逼共浴

▲花蓮一位獨居婦在家遭慣竊性侵，情急在下體抹沙拉油盼對方做完趕快走。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

慣竊王鴻祥去年凌晨闖進花蓮1處民宅行竊，垂涎獨睡的6旬婦人姿色，竟逼對方「給錢也要給人」，一邊性侵還一邊要女方「讓我爽」，女方疼痛不堪，深怕遭王男蠻力弄成骨折，假裝要王男「讓我舒服」，將沙拉油塗抹自己下體以便王男趕快做完走人，王男帶走女方皮包逃離，到案辯稱不構成強盜，最高法院不採信，依強盜強制性交罪判刑13年定讞。

判決指出，30多歲的王男曾犯侵入住宅加重強制性交罪被判刑7年半，出獄後於2012年7月到隔年1月，又犯下22個加重竊盜罪，被判刑7年7月入監，去年（2020年）11月6日才假釋出獄，不料重獲自由才8天，他就在假釋期間犯下本案。

同月14凌晨0時許，王男破壞花蓮市1處民宅紗門，侵入屋內想行竊，獨睡的被害人驚醒，正要開燈查看，王男箭步向前阻止，一手摀住被害人嘴巴，一手拉棉被蒙住被害人頭臉，被害人嚇得哀求「我快被你悶死了」、「你想要謀殺我啊」。

王男發現屋裡沒別人，稍微鬆手威嚇女方「我要錢，還要跟你嘿咻，拿到這兩樣東西，我就走」，並要女方給他2000元，女方答稱沒錢，王男降價到1000元，女方仍說只有零錢，王男垂涎女方姿色，揚言「既然妳沒錢，妳就要讓我爽」。

女方抵擋不了年輕力壯的王男，遭壓在床上侵犯，王男靠蠻力橫衝直撞，女方疼痛難當，衣服扣子都被扯掉，更怕自己會被王男弄成骨折，於是假裝埋怨「你真的要得到快感嗎？」、「那你要讓我舒服啊！」，王男果真停下來問，「那要怎樣才能讓妳舒服？」

女方趁機喘息，到廚房拿沙拉油塗抹自己下體，回床上讓王男趕快做完走人。王男事畢強逼女方跟他一起洗澡，逃離時摸黑拿走女方包包。女方驚慌發抖，等到王男走了才敢開燈，先就地禱告平撫情緒，再打電話給朋友求救並報案，此時發現裝有證件、存摺、提款卡和780元現金的包包不見了。

王男被警方循線查獲，由於強盜強制性交罪可判死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，王男到案僅坦承性侵與竊盜，辯稱對女方摀嘴阻止呼叫，不是施以強暴脅迫，他雖拿走女方包包，但女方當時根本不知道，所以不構成使女方不能抗拒而強盜行為，企圖爭取改依可判3年以上、10年以下徒刑的強制性交罪論處。

法官認定王男侵入民宅由偷變搶，就是強盜，並在同一時、地性侵得逞，構成強盜強制性交罪，而非檢方起訴的加重竊盜罪、加重強制性交罪，法官並指女方無端遭王男性侵，身心蒙受巨大創傷與煎熬，即使住家大門裝暗鎖，每天仍作惡夢，出庭回想這段夢魘仍痛苦，可見王男惡性重大，有類似前科卻不悔改，一、二審均判他13年徒刑，最高院駁回上訴定讞。