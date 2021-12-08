雲林優化出院銜接長照　首創長照關懷包建置「關雲長」APP

▲雲林縣衛生局首創個案出院時贈送「長照關懷包」，內附門診回診單及彙整各項服務資訊的出院關懷手冊，讓民眾能無縫接軌長照社區服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林人口老化問題嚴重，衛生局首創於個案出院時贈送「長照關懷包」，並建置「關懷雲林長照」簡稱關雲長APP，讓病人及家屬獲得完整的社區長照服務資訊。今(8)日宣傳記者會縣長張麗善、中醫北港附醫院長吳錫金、衛生福利部長期照護司簡任技正吳希文、衛生局長曾春美、等人共同呼籲民眾多利用。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是個高齡化縣市，老年人口比率高達19.7%，雲林縣府率全國之先成立長期照護科，安排照顧管理專員在各鄉鎮市衛生所就地就近服務長輩，並積極結合縣內16間醫院做出院準備服務，共同評估病人身心、經濟或情緒上的照護需求，讓病人在出院前即完成評估並取得長照服務。

對於未使用長照2.0的民眾，張麗善說，雲林縣衛生局首創個案出院時贈送「長照關懷包」，內附門診回診單及彙整各項服務資訊的出院關懷手冊，讓民眾能無縫接軌長照社區服務，除出院後立即獲得長照資源外，亦積極推動在地衛生所於個案出院後7天、28天主動電訪追蹤關懷。

▲雲林縣衛生局首創個案出院時贈送「長照關懷包」，內附門診回診單及彙整各項服務資訊的出院關懷手冊，讓民眾能無縫接軌長照社區服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，病患剛出院時是最脆弱的時候，雲林縣許多高齡鄉親，子女都在外地工作，出院後不容易照顧自己，縣府及衛生局特別關心未使用長照2.0的民眾，結合衛生所及各家醫院、民間機構，在病患出院後持續給予電話關懷，並提供相關長照資訊，這是縣民的福氣。

雲林縣衛生局長曾春美表示，衛生局除提供「長照關懷包」，還建置了「關懷雲林長照」APP，簡稱「關雲長」APP，整合各項資源於該平台，包含「雲林長照」、「長照資源」、「輔具資源」及「線上申請」等，提供民眾及家屬便捷迅速的資訊服務，提醒民眾若有照護、照顧服務需求，除透過出院準備服務外，也可洽詢各鄉鎮市衛生所或撥打長照專線1966，都會有專人為大家服務。

▲雲林縣衛生局建置「關懷雲林長照」APP，整合各項資源包含「雲林長照」、「長照資源」、「輔具資源」及「線上申請」等，提供民眾及家屬便捷迅速的資訊服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

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