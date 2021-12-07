台大雲林分院活化雙向轉診　推動分級醫療有成

▲臺大醫院雲林分院於今（7）日與在地基層院所進行分級醫療座談會，並獎勵推動分級醫療有成的醫師於會中表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院於今（7）日與基層院所進行分級醫療座談會，並獎勵表揚分級醫療有成的醫師，包括雙向轉診優良奬、優良星月院所奬、銜接照護貢獻奬、阿波羅熱心貢獻奬，亦獎勵院內前十大轉出成功之醫師，頒發分級醫療優良奬，鼓勵院內醫師多和病人溝通，適當地轉至附近基層院所，建立雙主責醫師制。

健保署自2017年始推動分級醫療與鼓勵雙向轉診政策，使各層級醫療回歸其定位，讓醫療與健保資源做更有效率的分配。臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，過去這四年衛福部健保署大力推動「分級醫療」，臺大醫院雲林分院自2019年逐步建立有效的「雙向轉診」機制及建立以互信為基礎的溝通平台，已達到真正落實「分級醫療」精神。

由副院長劉宏輝與社區熱心的基層醫師攜手合作，利用智慧醫療平台打造的「休士頓阿波羅計畫」結合長青食堂，建立關懷社區高品質之老年整合式醫療服務，109年榮獲「2020 TCSA台灣企業永續獎-卓越案例獎-醫院HSR永續方案」金級；110年榮獲日本政府內閣官房健康照護政策辦公室「健康老化亞洲創新獎」第二名；110年榮獲生策會第18屆「國家新創獎」等各界肯定。

劉宏輝副院長表示，截至今年11月與縣內55家診所簽立醫療銜接與垂直整合計畫合約，其中加入星月計劃醫師共有71人，完成申請者皆能進入星月平台共享醫療資訊。在每月的分級醫療討論會上，邀請基層醫師及本院的專科醫師加入本院分級團隊會議，討論多元的合作方案及解決轉診上的問題，透過與基層醫師的深入對話溝通，共同想出策略並努力推動。

院長黃瑞仁表示，今日的座談會特別頒奬感謝這一年來為分級醫療奉獻的基層院所醫師及院內醫療同仁，感謝雲林縣醫療同業們在疫情下大家都能堅守崗位，守護雲林鄉親的健康，除了有目共睹的疫苗施打及快篩大力支援外，期望未來我們能進深化雙向轉診及落實多元的分級醫療，讓適當的轉診病人都能夠再安心回歸社區接受基層醫師照護，達成「民眾」、「基層院所」及「區域醫院/醫學中心」都獲益的三贏目標。

▲臺大醫院雲林分院於今（7）日與在地基層院所進行分級醫療座談會，並獎勵推動分級醫療有成的醫師於會中表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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