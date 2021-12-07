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2021雲林文創週X療癒選物祭開幕　58店家通過雲林亮販點審查

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含創樂子、虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林創意設計中心「2021雲林文創週」結合雲林亮販點讓更多店家加入療癒行列。可透過五感體驗「療癒好食、好物、好體驗」，讓更多民眾到現場感受。雲林創意設計中心今(7)日舉辦「雲林文創週X療癒選物祭」開幕記者會，並由文化觀光處長陳璧君頒發認證證書給今年度通過「雲林亮販點」店家。

雲林縣長張麗善表示，受到疫情影響民眾被迫改變原本的生活型態，原本能親自到訪的青山雲海，成為腦海中的記憶；原本能觸碰的土地與農產，變成一箱箱盒裝風味；自由自在奔跑的日常，在2021年卻成為一種奢侈的盼望，疫情下，每個人的心中都需要被撫慰，而「療癒好物」成為撫慰人心的慰藉。

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化觀光處長陳璧君頒發認證證書給今年度通過「雲林亮販點」店家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽內容除「療癒超市」，更新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、虎珍堂、太日茶屋、茜花藍草等雲林優質品牌，透過雲林創意設中心(YCDC)精心挑選的商品，除了讓大家有著寧靜的療癒生活，也可共同形塑雲林的品牌形象，讓雲林更有魅力。

文化觀光處長陳璧君指出，「雲創點睛」為雲林縣文創品牌，「雲林亮販點」特色店家為2021年認證主軸，公開徵選4種不同類型的特色店家：服務亮點、環境亮點、商品亮點及文化亮點，今年度徵選，通過審查的店家共計58家，今日記者會出席的39間特色店家透過擺設、解說，將自身品牌亮點介紹大家認識。

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處說明，2021雲林文創週於12月9日至12日登場，活動期間除了有「療癒特展外」，12月9日舉辦「2021想想雲林-印花樂美感與共好的品牌之路」論壇活動，邀請知名品牌「印花樂」邱瓊玉執行長分享；12月10日晚上則有今年度入選青年創新行動方案的「一玄人文工作室」，於虎尾建國眷村「太日茶屋」辦理「Nineteen Nigh-tea」活動。

12月11、12日在文化觀光處一樓紅磚廣場更擴大舉辦「療癒市集」、「療癒手作」、「療癒LIVE SHOW」、《文創晝》音樂會…等活動，其中《文創晝》音樂會邀請到雲林縣傑出演藝團隊─太日樂集，以及由知名表演者趙敦毅領軍的「森森不息街頭劇場」、「麵包合唱團」接力演出，歡迎大家一同來享受悠閒又療癒的午後時光。

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林創意設計中心2021雲林文創週的療癒特展主題「雲林文創週X療癒選物祭」，展覽新增「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包含虎尾糖、太日茶屋等雲林優質品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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