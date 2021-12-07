破偽造三倍券集團　虎尾副分局長李志文勇奪警界「金馬獎」

▲虎尾警分局副分局長李志文於去年8月，時任虎尾分局偵查隊長，破獲全國首例偽造振興三倍券案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警政署舉行「110年國家警光獎頒獎典禮」，從全國各警察機關薦報績優團體及個人的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁。雲林縣警察局虎尾分局副分局長李志文專長偵辦刑事案件，通過該署嚴格審核、脫穎而出，榮獲「110年國家警光獎綜合評量類績優人員」殊榮。

李志文副分局長於去年8月，時任虎尾分局偵查隊長，破獲全國首例偽造振興三倍券案，拘提主嫌及共犯6人，並查扣偽造之三倍券總市值約新臺幣250萬元；另在地下工廠起出偽造三倍券工具、偽券印刷紙及偽造半成品等證物，估算查扣偽鈔用印刷紙張數量，可偽造三倍券面額將達新臺幣三億七千餘萬元。

虎尾警分局黃維章分局長表示，李志文副分局長擔任刑事工作以來，所率領的團隊均戮力從公，對於各種犯罪證據更能細心搜證、抽絲剝繭而屢破重大刑案，此次獲警政署評選榮獲110年國家警光獎，不僅是實至名歸，更是對李員及其團隊平日工作辛勞付出之肯定，個人及本分局同仁皆與有榮焉。

▲雲林縣警察局虎尾分局副分局長李志文專長偵辦刑事案件，通過該署嚴格審核、脫穎而出，榮獲「110年國家警光獎綜合評量類績優人員」殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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