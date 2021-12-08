雲林移民署前進六輕重工　「四不」宣導鼓勵移工安心接種疫苗

▲雲林縣服務站向移工宣導，若有失聯移工或是逾期居停留的外籍友人，以採取「不收費、不通報、不作為查處依據、不管制」的柔性措施，鼓勵他們出面到指定處所接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站於今(8)日前往麥寮六輕的台塑重工公司，宣導「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」、「防範非洲豬瘟」及「機踏車酒駕防制」等政策，透過在場的通譯進行即時翻譯，讓在臺的移工們權益資訊不漏接，安心工作。

台塑重工公司在防疫工作上的重視，平時注重環境清潔消毒並做足防疫措施外，也協助廠內移工依規定進行疫苗施打。雲林縣服務站向在場移工們宣導，身邊若有失聯移工或是逾期居停留的外籍友人，政府為了保障他們接種疫苗的權利，採取「不收費、不通報、不作為查處依據、不管制」的柔性措施，希望鼓勵他們出面到指定處所接種疫苗，降低感染新冠肺炎的風險。

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雲林縣服務站主任黃玟晸表示，雖然臺灣目前疫情穩定，但面對新型變種病毒Omicron，大家都應該做好萬全的防範措施，政府推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，就是為了將逾期停(居)留外來人口納入我國防疫體系，專案期間自即日起至2022年1月31日止，希望大家可以幫忙告訴身邊尚未接種疫苗的失聯移工或逾期外來人口，趕快出面接種，不僅不收費，也不會通報或查處，更可能可以拿到各地方政府的加碼贈禮，保護自己也保護他人。

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