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銀行聯貸21億　昱昶能源未來供雲林民生用電需求7%

▲昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲座落於雲林的昱昶能源是GreenPeak Renewables 的首個光電廠，並委由Smart Green Energy獨家開發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

座落於雲林的昱昶能源是GreenPeak Renewables 的首個光電廠，並委由Smart Green Energy獨家開發，於11月29日正式與凱基銀行、玉山銀行及台北富邦銀行共同簽署專案融資聯貸合約，總貸款金額高達新台幣21億元，估計未來每年可發電5,800萬度，達成相當於75座大安森林公園的減碳量。

昱昶能源未來估計商轉後可支應超過14,000個家庭一年用電量，輸出雲林縣民生用電需求7%，滿足台西、四湖、口湖每年用電需量超過60%，以輸出綠電加速達成碳中和效應。另外，也持續發起走入鄉里活動，推動幼兒園的綠能及環保觀念。

▲昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昱昶能源太陽發電光電廠今再獲得銀行團的肯定與聯貸支持，雙方共同成功參與綠色循環經濟，扮演重要角色，致力於維護台灣無可取代的綠色資源。此聯貸案為台灣綠能與生態保育再添生力軍，凱基銀行、玉山銀行及台北富邦銀行不只響應政府2050年淨零碳排的目標，力挺金管會的綠色金融行動方案，更可謂是實踐永續發展的典範。

▲昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源體認到長者的照護與兒童的培育確實是一個重要且須要被關注的課題；昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。昱昶能源關心兒童身心靈的成長，協同雲林縣沐馨服務協會規劃學童課後活動，積極號召全體同仁一起陪伴兒童快樂的成長，共同為雲林描繪一個美好的未來。

▲昱昶能源深耕雲林，支持附近鄉鎮區域之文化創意產業、雲林歷史館等地方創生與學術研究，與地方共存共榮。昱昶能源曾攜手華山基金會，主動關懷當地長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昱昶能源未來估計商轉後可支應超過14,000個家庭一年用電量，輸出雲林縣民生用電需求7%，滿足台西、四湖、口湖每年用電需量超過60%，以輸出綠電加速達成碳中和效應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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