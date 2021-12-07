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全靠毅力！雲林高中生家中沒電腦　全國簡報競賽奪優勝

▲蔡宇宸同學家中沒有電腦設備，憑藉學習毅力與勤加練習獲獎，右為指導老師邱靜如。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡宇宸同學家中沒有電腦設備，憑藉學習毅力與勤加練習獲獎，右為指導老師邱靜如。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國高級中等學校110學年度商業類學生技藝競賽共有182所學校參與，770位各校頂尖好手同場競技，雲林北港高中資三乙蔡宇宸及資三甲蔡萓芳分別獲得商業簡報類和文書處理類優勝，其中蔡宇宸同學家中沒有電腦設備，憑藉自我學習的毅力獲獎，兩位同學表現優異，全校師生都相當開心，引以為榮。

商業簡報類優勝北港高中蔡宇宸同學一年級是應用英語科，二年級才轉至資料處理科，不僅沒有商業學理基礎，對電腦軟體的應用更是生疏，且家裡也沒有平板或電腦等資訊設備，但憑著只要肯努力一定可以成功的信念及不服輸的精神，上課積極充實商業基礎知識，下課後善加運用學校的資源，每天練習到晚上七點才回家。

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指導老師邱靜如認為比賽考驗選手的心理素質，宇宸同學喜歡自我挑戰，自學能力強，又肯吃苦是得獎的關鍵。蔡宇宸說，非常感謝老師的指導，從平時有系統的培訓到賽前資料的蒐集和模擬測驗，紮實的訓練使他實力精進，信心倍增。

文書處理類優勝蔡萓芳同學能主動學習，自我要求，培訓期間雖遭逢母喪，也能夠轉化成積極正向的能量。蔡萓芳家境清寒，假日幫爺爺到市場擺攤，中午收攤後，再趕到學校練習直到晚上，周而復始，這樣的毅力值得同儕學習。

蔡萓芳說，特別感謝比賽前指導老師陳明芳給予很多正向的鼓勵，讓自己充滿自信迎接挑戰，贏得獎項，未來自己將秉持競賽過程的精神繼續努力考取證照和理想大學。

北港高中校長江耀淇表示，全國技藝競賽北港高中學生表現亮眼，年年獲獎成果豐碩，感謝指導老師利用假日、夜間辛勤指導、耐心陪伴學生及學校優質師資團隊的努力。偏鄉的孩子擁有勤奮、踏實的特質，只要學校建構好完善的學習舞台，相信學生的未來充滿無限的可能。

▲蔡宇宸同學家中沒有電腦設備，憑藉學習毅力與勤加練習獲獎，右為指導老師邱靜如。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲指導老師陳明芳和班上同學為蔡萓芳獲獎喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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