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海巡管很大！雲林港口釣魚嗆罰15萬　縣府：未禁止歡迎大家來

▲雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞出示公文表示，已發文給海巡署中部分署等單位，雲林縣府主管縣內6漁港，並未明文禁止漁港內垂釣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有民眾投訴，於雲林五條港、台子港、箔子寮漁港並非列禁釣港區，進行垂釣卻遭到海巡安檢人員驅趕。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠疫情警戒降級鬆綁戶外活動，「漁港垂釣」讓釣客前往沿海漁港享受釣魚樂趣。但卻有民眾投訴，雲林五條港、台子港、箔子寮漁港並非列禁釣港區，卻遭到海巡安檢人員驅趕，依港邊告示指出，如違反《漁港法》警告無效要罰3至15萬元，讓釣客失望透頂；對此雲縣府則回應，並未明文禁止漁港內垂釣。

投訴民眾指出，他11月28日到雲林四湖鄉箔子寮港邊釣魚，發現海巡人員三不五時騎機車巡邏港邊，發現有民眾進行垂釣，隨即上前知漁港垂釣已違反雲林縣政府公告，將依《漁港法》開罰，經警告驅離，多名釣友也只好收拾釣具離開。

▲雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞出示公文表示，已發文給海巡署中部分署等單位，雲林縣府主管縣內6漁港，並未明文禁止漁港內垂釣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞表示，《漁港法》第18條第1項4款，「禁止採捕或養殖水產動植物」非針對港邊「垂釣」設限，而是禁止設蚵棚養蚵，或在港內水域進行潛水捕撈行為。（圖／民眾提供）

針對民眾投訴港口禁釣問題，雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞表示，《漁港法》第18條第1項4款，「禁止採捕或養殖水產動植物」非針對港邊「垂釣」設限，而是禁止設蚵棚養蚵，或在港內水域進行潛水捕撈行為，海巡人員見解不同，擴大解釋法令，除已行文釐清也多次致電溝通，政府是一體的，盼有一致性標準。

賴建陞說，禁令是針對過往有人曾在港邊附近水域或航道上設置蚵棚養蚵，影響船隻進出安全和漁民航行權益，並非禁止垂釣。雲林縣府主管縣內6漁港，並未明文禁止漁港內垂釣，不會擅以法令限制民眾遊憩休閒自由。

▲雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞出示公文表示，已發文給海巡署中部分署等單位，雲林縣府主管縣內6漁港，並未明文禁止漁港內垂釣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞出示公文表示，已發文給海巡署中部分署等單位，雲林縣府主管縣內6漁港，並未明文禁止漁港內垂釣。（圖／記者蔡佩旻攝）

海洋委員會海巡署中部分署則成澄清，查漁業署公告雲林地區現有第二類漁計有五條港、台西、三條崙、箔子寮、金湖及台子村漁港等6處，均有雲林縣政府設立禁止採捕或養殖水產動植物之告示牌，惟「縣府迄今均未公告轄內漁港開放垂釣」，中部分署第四岸巡隊同仁依漁港法第18第二項規定執行勸離釣客之行為並無不當。

全台釣點開放前，除相關單位進行會勘外，尚須符合相關安全規範；中部分署同仁於未開放垂釣前，均依法行政針對在港區內影響航安的釣客予以柔性勸導，並提醒民眾親水安全;另針對從事水域活動民眾，均會提醒應穿著救生衣，如有需要可至安所免費借用救生衣。

▲雲林縣政府農業處漁業科科長賴建陞出示公文表示，已發文給海巡署中部分署等單位，雲林縣府主管縣內6漁港，並未明文禁止漁港內垂釣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國內新冠疫情警戒降級鬆綁戶外活動，「漁港垂釣」讓釣客前往沿海漁港享受釣魚樂趣。（圖／民眾提供）
 


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