38J巨乳網紅迷戀整形！做「陰道增肥」手術險死　堅持要繼續整

▲瑪達勒納迷戀整形，擁有38J巨乳和肥厚的香腸嘴。（圖／翻攝自IG／1800savemary）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大26歲網紅瑪達勒納（Mary Magdalene）非常迷戀整形，過去5年以來她已經動過不計其數的隆鼻、隆胸、填充嘴唇等手術，目前她擁有38J巨乳和肥厚的香腸嘴。瑪達勒納也提到，她曾在進行「陰道手術」時失血過多，差點丟掉性命。

根據《太陽報》報導，瑪達勒納表示，她從21歲第一次整形後，就完全迷戀上改造自己，「那是隆胸手術，我從17歲開始當脫衣舞孃．我一直很喜歡那種假胸女郎的模樣。」為了打造出自己獨特的形象，她這5年以來總共做了提眉、脂肪轉移、隆鼻、隆胸、嘴唇填充和整牙等手術，最近她又在胸部注入5公升的填充液，讓自己的38J巨乳看起來更大。

▲瑪達勒納公開整形前的模樣（左）。（圖／翻攝自IG／1800savemary）



不過，瑪達勒納也提到，自己在2019年時差點因為整形手術喪命，「我做過最不尋常的手術就是陰道整形，那是為我特別訂製的，所以我擁有世界上最肥厚的陰道，但在手術過程中，我因失血過多輸了兩次血，連醫生都以為我要死了。」

差點失去性命也無法動搖瑪達勒納對整形的熱愛，她也對自己的外表感到非常自豪，但許多人對她的評價都不太好，「人們總是對你品頭論足，他們認為你是壞人，人們對我的個性有錯誤的看法，而男人只想跟我上床。」

瑪達勒納也說，她很樂意和大家合照，但她非常討厭別人趁機觸摸她，「有次我在夜店玩的時候，突然有個女孩開始舔我，我不喜歡這樣，人們總因為我的外表就認為可以隨便觸碰我，希望大家可以尊重我一點。」

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