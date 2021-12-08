入住高級飯店驚見這一幕　他全裸怕爆！「抬頭就見鏡頭」被看光光

▲男子透過臉書社團เสพติดโรงแรม發文，分享入住當地豪華度假飯店的個人經驗。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國一名男子前往濱海城市華欣的豪華度假飯店消費，入住私人客房。然而他卻發現，房間毫無隱私可言，因為當他脫下衣服光溜溜的那一刻，房外有人正拿著手機四處拍照，擔心自己可能被偷拍。

綜合Thaiger、中國報等外媒報導，這名男子入住的飯店房間外有個游泳池，四周被白色高牆及綠色植物圍繞，但卻也發現，房間感覺似乎相當「透明」，因為不論是臥室、廁所、浴室，總有些角落能被外人從房外觀望到。此外，多名飯店員工和住客總是站在天台上，時不時往自己的房間觀望。

依據男子上傳臉書社團的照片，可見他在房內脫下衣褲全裸的那一刻，房外一處高牆上有其他人拿著手機正在拍照，浴缸旁邊的窗戶能直接看到隔壁的人，且對方還拿著手機朝著他。儘管他事前已上網瀏覽資訊瞭解飯店設計風格，但仍無法接受可能被偷拍或觀看的風險。

男子向飯店反映此事後，經確認，在這些人拍下的照片中並沒有拍到他本人，飯店也送上4瓶啤酒及1張卡片，為這些不便致上歉意。事後，男子以未提及飯店名稱的方式在網路揭露此事，但也引起數千名網友關注，留言數衝破1800則。

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