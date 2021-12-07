阿堂鹹粥被狂刷1星！網紅「逆風吐1句」爆中肯　網笑：要認清事實

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

台南名店「阿堂鹹粥」近日宣布調漲，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，怎料竟掀起負評浪潮。對此，作家宅女小紅在臉書發表看法，直言嫌貴不要吃就好，無法理解刷1星的舉動，而中肯言論引起共鳴，不少網友也認同表示，「希望法律可以遏止負評歪風」、「覺得帝寶太貴也要去刷負評嗎」。

阿堂鹹粥是許多觀光客必朝聖名店，日前店家將魚肚、魚皮鹹粥調漲至200元，其餘綜合鹹粥則漲到140元，整間店漲價約10元至20元。

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同時，店家也在臉書發文直言，魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已才調整價目表，要將店內的菜單更新，「抱歉，阿堂表示扛不住」。

沒想到，漲價消息引發網友不滿，甚至到Google評論給難看。對此，宅女小紅傻眼直呼，「我以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評？這件事證明了沒有愛就不會有恨吧。」

▲網友們中肯評論。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

不僅如此，她更笑坦言，自己並沒有吃過阿堂鹹粥，「這麼說來，我好像很少在台南晃耶，都是有事去了就回來，是否該去台南晃晃，看有沒有機會因愛生恨。」

對此，網友們紛紛回應，「（小聲說）其實我覺得很好吃」、「吃過很多次，根本料是主體飯是配菜，非常值得這個價錢啊」、「吃得起180元的粥，變成200塊就吃不起了嗎？會去刷負評的，沒幾個真的會去吃的吧」、「嫌貴就不要吃，沒吃就刷負評，只是淪為出氣的工具，這種評價無任何參考意義了」、「不是東西貴，只是你們吃不起，要認清事實」。

但也有不少在地人中肯表示，「身為台南人，和我老公去吃過一次，感覺還好而已，因為每次經過看人很多覺得應該是非常好吃，而跟著排隊去吃」、「我是台南人，吃遍20幾家魚肚，且我每週都會吃。其實這家的湯很濃郁、粥湯頭也很濃郁。他們煮的過程其實不太簡單，但我不喜歡排隊，不然我會再吃」、「身為土生土長的台南人，我從沒想過要吃這家！每個台南人都有自己的口袋名單呢」。