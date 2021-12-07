　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿堂鹹粥被狂刷1星！網紅「逆風吐1句」爆中肯　網笑：要認清事實

▲▼再漲！台南阿堂鹹粥一碗要200元　網傻：我的媽呀。（圖／翻攝Google地圖）

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

台南名店「阿堂鹹粥」近日宣布調漲，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，怎料竟掀起負評浪潮。對此，作家宅女小紅在臉書發表看法，直言嫌貴不要吃就好，無法理解刷1星的舉動，而中肯言論引起共鳴，不少網友也認同表示，「希望法律可以遏止負評歪風」、「覺得帝寶太貴也要去刷負評嗎」。

阿堂鹹粥是許多觀光客必朝聖名店，日前店家將魚肚、魚皮鹹粥調漲至200元，其餘綜合鹹粥則漲到140元，整間店漲價約10元至20元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，店家也在臉書發文直言，魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已才調整價目表，要將店內的菜單更新，「抱歉，阿堂表示扛不住」。

沒想到，漲價消息引發網友不滿，甚至到Google評論給難看。對此，宅女小紅傻眼直呼，「我以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評？這件事證明了沒有愛就不會有恨吧。」

▲網友們中肯評論。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

▲網友們中肯評論。（圖／翻攝自臉書／宅女小紅）

不僅如此，她更笑坦言，自己並沒有吃過阿堂鹹粥，「這麼說來，我好像很少在台南晃耶，都是有事去了就回來，是否該去台南晃晃，看有沒有機會因愛生恨。」

對此，網友們紛紛回應，「（小聲說）其實我覺得很好吃」、「吃過很多次，根本料是主體飯是配菜，非常值得這個價錢啊」、「吃得起180元的粥，變成200塊就吃不起了嗎？會去刷負評的，沒幾個真的會去吃的吧」、「嫌貴就不要吃，沒吃就刷負評，只是淪為出氣的工具，這種評價無任何參考意義了」、「不是東西貴，只是你們吃不起，要認清事實」。

但也有不少在地人中肯表示，「身為台南人，和我老公去吃過一次，感覺還好而已，因為每次經過看人很多覺得應該是非常好吃，而跟著排隊去吃」、「我是台南人，吃遍20幾家魚肚，且我每週都會吃。其實這家的湯很濃郁、粥湯頭也很濃郁。他們煮的過程其實不太簡單，但我不喜歡排隊，不然我會再吃」、「身為土生土長的台南人，我從沒想過要吃這家！每個台南人都有自己的口袋名單呢」。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
LIVE／台中爆5確診足跡曝光　4人打過1至2劑疫苗
張國煒獨得遺產還沒完！　大房三子不服再開辯論
Lulu新男友曝光！　甜勾手返家「2細節超貼心」
台中5確診曾去過！「全聯2店」急關門停業
23元爽喝大杯美式！　超商指定咖啡買1送1
月入26萬賓士男嘆「女孩沒眼光！」　網見手指秒懂
快訊／蔡承儒被換掉了！　富邦悍將宣布新領隊
快訊／健保署長李伯璋爆緋聞　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

十指緊扣乾女兒！李伯璋坦言「有感覺」：她很孝順為奶奶吃素10年

24職場防疫新規範！花蓮限期完成接種2劑疫苗　稽查不配合重罰

回不去了？他點出「夜市走下坡」關鍵　網嘆：價值只剩它

阿堂鹹粥被狂刷1星！網紅「逆風吐1句」爆中肯　網笑：要認清事實

「王品疑個資外洩」他遭詐騙24萬！業者：已報警並提升資安

果粉爆發！看好蘋果2022「品牌大調查」突破萬票關　iPhone13等你抽

台中5外籍船員確診曾去過全聯2店！業者急關門：明日恢復營業

冬天也一樣　日本餐廳只送「冰水」原因好暖心

晚上去買得來速！他車開一半「腿上重重的」　低頭一看糗大了

大賣場內褲區目睹「有人蹲地拆封」他驚呆！員工嘆：每天都上演

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

十指緊扣乾女兒！李伯璋坦言「有感覺」：她很孝順為奶奶吃素10年

24職場防疫新規範！花蓮限期完成接種2劑疫苗　稽查不配合重罰

回不去了？他點出「夜市走下坡」關鍵　網嘆：價值只剩它

阿堂鹹粥被狂刷1星！網紅「逆風吐1句」爆中肯　網笑：要認清事實

「王品疑個資外洩」他遭詐騙24萬！業者：已報警並提升資安

果粉爆發！看好蘋果2022「品牌大調查」突破萬票關　iPhone13等你抽

台中5外籍船員確診曾去過全聯2店！業者急關門：明日恢復營業

冬天也一樣　日本餐廳只送「冰水」原因好暖心

晚上去買得來速！他車開一半「腿上重重的」　低頭一看糗大了

大賣場內褲區目睹「有人蹲地拆封」他驚呆！員工嘆：每天都上演

高嘉瑜被家暴》賴祥蔚／親密暴力掀波　林秉樞網軍案有兩種結局

中和浪貓受困高架橋10天　「40名志工+消防隊」淋雨救援6hrs成功

美國抵制北京冬奧、殘奧　總統府將適時因應：會保障選手參賽權利

藍寶堅尼Urus上市4年狂賣16000輛　下一代改款將採油電動力

十指緊扣乾女兒！李伯璋坦言「有感覺」：她很孝順為奶奶吃素10年

說．流行／包住頭的「醜萌Balaclava帽」為何爆紅？　幕後故事一次看

議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

24職場防疫新規範！花蓮限期完成接種2劑疫苗　稽查不配合重罰

江蕙封麥6年「退休近況」曝光！　經紀人曬珍貴後台照揭真相

南投採第三方警政策略防制暴力　八大業者做不到最重勒令歇業

生活熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

她交體育系男友　媽塞「25個保險套」：需求很大

十指緊扣嫩妹！健保署長李伯璋：她認我作乾爹

法國妹「想嫁給八家將」　北捷遇到愛成高雄媳婦

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

台中清水社區5外籍船員陰轉陽　衛生局：病毒量偏低

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

已婚健保署長李伯璋約會氣質美女　十指緊扣全直擊

又是下雨地震！21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

遭爆深夜十指緊扣年輕女　李伯璋：我的乾女兒「太太還不知道她」

更多熱門

相關新聞

網紅自爆「交手林秉樞」8個月！最後私訊內容曝

網紅自爆「交手林秉樞」8個月！最後私訊內容曝

林秉樞因施暴高嘉瑜，身分起底不斷引起外界討論。網紅「四叉貓」6日在節目上爆料，自己與林秉樞在2019年到2020年間曾往來長達8個月，中間曾吃過幾次飯，林秉樞除了出手大方，還多次不經意地提到國安局。兩人最後一次的訊息內容也隨之曝光。

肯德基宣布明起漲價！　

肯德基宣布明起漲價！　

獨／漲5到10萬照秒殺　中古車商：有錢也沒得買

獨／漲5到10萬照秒殺　中古車商：有錢也沒得買

現代預吿進口車明年起漲價3-5萬

現代預吿進口車明年起漲價3-5萬

關鍵字：

阿堂鹹粥負評網紅宅女小紅漲價台南美食

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面