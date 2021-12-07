平均每日8人死於交通事故　學生籲交通安全教育和「網紅」合作

▲教育部與交通部今天舉行兒少交通安全表意座談會。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

交通部與教育部，今（12/7）共同出席「兒少交通安全表意座談會」，與全國各縣市兒少代表、教師及學者針對交通安全教育如何有效落實進行對話。根據統計，台灣平均每天有8人死於交通事故，年輕族群中交通事故死亡率相較於OECD國家更明顯偏高。便有學生代表提問，雖然教育部、交通部均有製作相關交通安全教材，但也許能和YouTuber合作，閒暇之餘也能持續增進學生的交通安全知能。

根據交通部統計，台灣平均每天有8人死於道路交通事故，且其中以機車駕駛人、自行車、及行人等脆弱用路人死亡人數占比超過8成以上。台灣18歲至20歲每10萬年輕族群的交通事故死亡率也發現，相較於OECD國家明顯偏高，同時「交通事故」也是未滿18歲兒少事故傷害主因。

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對此，交通部與教育部近二年攜手合作，編製國民教育個階段交通安全課程模組，將交通安全課程模組自110學年起納入校訂課程或融入課程運用。交通部執行秘書吳木富表示，惟有交通安全內化到生活，國人才能自小就重視自身安全，也要避免危及他人造成傷亡，座談會希望探討從兒少角度出發，交通安全教育該如何落實於生活，以及何種方式更有效。

與會學生金門縣代表黃煥城便建議，交通部許多交通安全教材很有品質，之後是否也能讓交通安全教育和網紅YouTuber合作？讓學生閒暇之餘不忘交通安全重要性。台中市代表何昱廷也說，交通安全宣導可將多人的大型演講改成人數較少、場次多的實體體驗，例如帶學生到監理站，實際體驗大型車輛的內輪差與視野死角，加強宣導防衛駕駛的概念。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，學生代表來自不同縣市，每個縣市所面對的交通環境也不盡相同。教育部與靖娟基金會合作，希望交通安全教材可協助學校教師融入課程情境，甚至打造出校本課程，除了維護學生交通安全保障，也盼學生對他人交通安全也能盡一份心。

靖娟基金會執行長林月琴則指出，台灣每10萬人口交通死亡人數是英國的4倍、日本3倍、南韓的兩倍，其中南韓花了28年讓死亡率下降96%、受傷下降69%，希望台灣也能試試看，盡量完善法規、政策面。